عمل جراحي معده بدون استفاده از چاقوي جراحي

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روش جراحي كه از طريق فرو كردن لوله اي از دهان به درون بدن انجام مي شود، هيچ گونه شكافي روي پوست ايجاد نمي كند و از درصد ايمني بيشتري نيز برخوردار است.

پزشكان در حدود يك ميليون عمل جراحي را در سراسر جهان براي كوچك كردن معده انجام داده اند تا بدين ترتيب بيماران به ميزان كمتري غذا خورده و با چاقي خود مقابله كنند.

اما به گفته دكتر "فيليپ شوئر" رئيس بخش جراحي كلينيك "كلولند" آمريكا، انجام جراحي بدون ايجاد برش روي پوست بدن درصد ريسك جراحي را كاهش مي دهد و كم هزينه تر نيز است. اين روش ممكن است براي افرادي كه از چاقي كمتري رنج مي برند نيز قابل اجرا باشد.

بنا بر گزارش رويترز، اين عمل جراحي كه به جراحي NOTE معروف است نياز به ايجاد برش ندارد و تنها لوله اي بلند همچون بازوهاي روباتيك از طريق دهان وارد بدن شده و راه خود را به صورت مارپيچ به درون مري باز مي كند. همچنين ممكن است اين جراحي از طريق فرستادن لوله يا غلافي به درون روده انجام شود تا از جذب هرچه بيشتر كالري توسط بدن جلوگيري به عمل آيد.

براي عملي شدن اين هدف به 5 تا 10 سال زمان نياز است. اين جراحي بدون بيهوشي انجام مي شود از اين رو هزينه مورد نياز براي انجام آن و خطر مرتبط با آن كمتر است.