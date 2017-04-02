«مسی»! چرا می خواهی برگردی که آنها دوباره تو را هو کنند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماریانو آندوخار» دروازه بان تیم ملی فوتبال آرژانتین معتقد است که در کشورش قدر «لیونل مسی» را نمی دانند.

آندوخار به دفاع از هم تیمی خود پرداخته است که در جریان دیدار با شیلی در چهارچوب رقابت های انتخابی جام جهانی، به دلیل اهانت به کمک داور زمین، از چهار بازی ملی محروم شده است و به همین خاطر مورد انتقاد قرار گرفته است.

وی احساس می کند در آرژانتین با مسی که برنده پنج توپ طلا و بهترین گلزن تاریخ این کشور است، ناعادلانه رفتار می شود.

سال گذشته مسی بعد از شکست در فینال کوپا آمه ریکا، از بازی های ملی خداحافظی کرد اما با درخواست انبوه هواداران فوتبال در کشورش، بار دیگر پیراهن آرژانتین را به تن کرد.

به نقل از «دوس کونترا»، آندوخار گفت: صادقانه فکر نمی کنم که لئو باید خودش را اذیت کند و برگردد، اما او بازی کردن برای تیم ملی را دوست دارد. ولی او نباید خودش را اذیت کند. چرا می خواهی برگردی؟ که آنها بتوانند دوباره تو را هو کنند؟ چرا به خودت زحمت بدهی؟ هیچ کس قدر او را نمی داند.

وی ادامه داد: همه می گویند چرا او در آرژانتین مثل بارسلونا بازی نمی کند؟ آنها او را به این متهم می کنند که خودش را به زحمت نمی اندازد (برای تیم ملی). او قبلاً گفت که نمی خواهد دیگر بازی کند و آنها در نهم جولای شروع به برافراشتن بنرهایی با درخواست برای بازگشتن او کردند. شما قدر چیزی را که دارید، تا از دست ندهید، نمی دانید.