سیدعباس فاطمی نویسی رییس مرکز سیمای استان ها در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مجموعه های نمایشی، مستند و انیمیشن هایی که در شبکه های استانی صداوسیما تولید می شود، گفت: شبکه های استانی برای تولید آثار نمایشی انیمیشن و مستند در قالب تولیدات متمرکز الف و ب تعهداتی دارند که به تناسب ظرفیت های انسانی و... از ۱۰ ساعت تا ۶۰ ساعت از حجم تولیدات آنها را در برمی گیرد.

وی ادامه داد: این حجم از تولیدات، میزانی است که ستاد متاثر از بودجه سازمان برای آنها در نظر گرفته اگر چه توان شبکه های استانی به مراتب بیش از این مقدار است و در صورت وجود بودجه، می توان آن را تا دو برابر نیز افزایش داد.

فاطمی اظهار کرد: ساختارهای انیمیشن و مستند مزیت های نسبی تولید برنامه در شبکه های استانی هستند و بخش عمده کارهای فاخر شبکه های استانی در این دو ساختار تولید می شود. البته در حوزه فیلم و سریال نیز به نسبت امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی، در شبکه های استانی آثار قابل اعتنایی هم در ساختار فیلم تلویزیونی و هم سریال و مجموعه های داستانی تولید شده است اما همانطور که می دانید بیشتر امکانات در تهران متمرکز شده و منابع ما در استان ها محدود است و به همین علت نیز استان ها علیرغم شایستگی هایی که دارند کمتر امکان ورود در تولیدات پرهزینه را داشته اند.

وی اضافه کرد: به شخصه معتقدم چنانچه حداقل هایی برای شبکه های استانی فراهم شود می توانند در این حوزه ها نیز توانایی خود را بیش از پیش نشان دهند.

رییس مرکز سیمای استان ها با اشاره به حضور علی عسکری در سازمان صداوسیما تصریح کرد: با حضور آقای دکتر علی عسکری رییس صداوسیما و دکتر علی دارابی معاون امور استان ها نوعی انرژی و نشاط کاری شکل گرفته است و توجه و تعامل با استان ها به شکل چشم گیری افزایش پیدا کرده است به گونه ای که ما در این چند ماه به همراه رییس سازمان و معاون امور استان ها نزدیک به ١٠ سفر استانی داشتیم.

طرح ۲۴ انیمیشن سریالی را تصویب کرده ایم که از جمله آنها می توان به «افسانه های آذربایجان»، «افسانه یک دلاور»، «حکایت های سعدی»، «قصه های کهن» و... اشاره کرد فاطمی در بخشی از سخنان خود با اشاره به لزوم فراهم کردن بودجه برای تولیدات فاخر استانی تصریح کرد: در یکی از نشست هایی که رییس سازمان صداوسیما با مدیران مراکز استانی داشت به این استان ها ابلاغ شد که در حوزه انیمیشن ظرفیت و توانمندی خود را فعال و به کار بگیرند و براساس همین ابلاغیه ١٠٢ طرح و فیلمنامه به دست ما رسیده که بخش زیادی از آنها در شورای طرح و برنامه تصویب شده و مراحل نگارش را می گذراند.

وی با اشاره به بودجه های اختصاص یافته در این حوزه یادآور شد: در این خصوص در روزهای پایانی سال ١٠ میلیارد ریال پیش قسط بین مراکز مستعد توزیع شد تا با انگیزه بیشتری کار را دنبال کنند. در حوزه انیمیشن بعضی از استان ها ظرفیت و جایگاه ویژه ای دارند اگر چه تقریبا تمامی مراکز سابقه بسیار خوبی در تولیدات انیمیشن دارند. با این حال با ابلاغیه ای که گفته شد بعضی از مراکز کار خود را آغاز کرده اند و ما با دریافت قسط های بعدی بودجه، بلافاصله بر اساس پیشرفت کار استان ها را حمایت مالی خواهیم کرد.

فاطمی با اشاره به انیمیشن هایی که طرح آنها برای تولید به تصویب رسیده است، بیان کرد: ما در حال حاضر طرح ۲۴ عنوان انیمیشن سریالی را تصویب کرده ایم که از جمله آنها می توان به «افسانه های آذربایجان»، «افسانه یک دلاور»، «حکایت های سعدی»، «قصه های کهن» و... اشاره کرد.

رییس مرکز سیمای استان ها همچنین با اشاره به انیمیشنی که در ۱۱ استان به تولید می رسد، اظهار کرد: انیمیشن «مسابقه رالی ایران زمین» را هم داریم که قرار است در ۱۱ استان به تولید برسد و انیمیشن «قصه های ایرانی» نیز در چند استان تولید می شود.