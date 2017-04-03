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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۵۹

بررسی شکار غیرقانونی پرندگان در «به اضافه مستند»

بررسی شکار غیرقانونی پرندگان در «به اضافه مستند»

با شروع سال جدید، برنامه «به اضافه مستند» با پخش مستند «پرندگان بی پایان» از سر گرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت دوازدهم برنامه «به اضافه مستند» با حضور رامین ندافی کارگردان مستند «پرندگان بی پایان» و اسماعیل کهرم مشاور رییس سازمان محیط زیست روی آنتن شبکه مستند می رود.

این برنامه که از ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه، ۱۵ فروردین پخش می شود به بررسی شکار غیر قانونی پرندگان و مهاجرت آنها و قوانین مربوط به این حوزه می پردازد.

«به اضافه مستند» به تهیه کنندگی سید حسین میری، کارگردانی محمدرضا رضاییان و سردبیری مهدی خانعلی زاده سه شنبه هر هفته ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند پخش می شود و جمعه ساعت ۱۳:۴۵ بازپخش خواهد شد.

کد مطلب 3943368

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