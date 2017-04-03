بررسی شکار غیرقانونی پرندگان در «به اضافه مستند»

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت دوازدهم برنامه «به اضافه مستند» با حضور رامین ندافی کارگردان مستند «پرندگان بی پایان» و اسماعیل کهرم مشاور رییس سازمان محیط زیست روی آنتن شبکه مستند می رود.

این برنامه که از ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه، ۱۵ فروردین پخش می شود به بررسی شکار غیر قانونی پرندگان و مهاجرت آنها و قوانین مربوط به این حوزه می پردازد.

«به اضافه مستند» به تهیه کنندگی سید حسین میری، کارگردانی محمدرضا رضاییان و سردبیری مهدی خانعلی زاده سه شنبه هر هفته ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند پخش می شود و جمعه ساعت ۱۳:۴۵ بازپخش خواهد شد.