به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد صبح خلاق (CreativeMornings) از سال ۲۰۰۸ توسط تینا راس اِیزنبرگ طراح سوئیسی پایهگذاری شد؛ رویدادی که ساختار بسیار سادهای دارد. صرف یک صبحانه مختصر و شنیدن یک سخنرانی ۲۰ دقیقهای به صورت رایگان در جمعه هر ماه.
کمپانیهای بهنام و مطرح دنیا از جمله ویکس، میل چیمپ و شاتراستاک از این رویداد حمایت کردهاند و از حامیان جهانی برگزاری این رویداد هستند. در کنار این، با توجه به ساختار این رویداد که بر پایه مشارکتهای اجتماعی بنا نهاده شده، هر کدام از شهرهای برگزار کننده این رویداد برای برگزاری رویداد خود، اقدام به جذب اسپانسرهای محلی میکنند.
رویداد صبح خلاق در آخرین جمعه هر ماه میلادی با حضور یک سخنران که پیرامون موضوع (تم) جهانی سخنرانی میکند، برگزار میشود و جوانان با استعداد، افراد خلاق، هنرمندان، فعالان اجتماعی، سرمایهگذاران و ... مخاطب این رویداد هستند. افراد میتوانند با ثبتنام، به صورت رایگان در این رویداد شرکت نموده و ضمن صرف صبحانه و استفاده از سخنرانی، با افراد خلاق جامعه خود بیشتر آشنا شده و زمینههای مختلف همکاری و ارتباطات بیشتر را از طریق شبکهسازی فراهم کنند.
حضور در این رویداد برای همه افراد رایگان است و افراد قادر هستند از طریق ثبتنام در وبسایت www.CreativeMornings.ir صندلی خود را رزرو کنند. درصورتیکه ظرفیت رویداد تکمیل شده باشد، نام افراد در لیست انتظار قرار میگیرد و در صورت انصراف و یا عدم حضور افرادی که پیشتر ثبتنام کردهاند، به نوبت به افراد در لیست انتظار فرصت جهت حضور اعطا میشود.
از آنجایی که این رویداد تماماً به صورت رایگان و حمایتی برگزار میشود، تیم برگزاری رویداد از سازمانها و شرکتهای خلاق و حامی خلاقیت دعوت میکند تا با حمایت خود از این رویداد، به برگزاری هرچه بهتر صبح خلاق کمک کنند. جهت اطلاع از شرایط حمایت از این رویداد قادر هستید به وبسایت رویداد به نشانی www.CreativeMornings.ir مراجعه نمایید و یا با شماره ۰۹۲۲۴۵۱۸۲۵۷ یا آدرس ایمیل tehran@creativemornings.com در تماس باشید.
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