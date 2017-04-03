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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۲۹

 ملاقات منصوریان با مدیران پیشین استقلال

 ملاقات منصوریان با مدیران پیشین استقلال

سرمربی تیم فوتبال استقلال با مدیرعامل پیشین این باشگاه دیدار و گفتگو کرد. او قصد دارد با سایر مدیران پیشین هم دیدار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منصوریان سرمربی استقلال روز دوشنبه به ملاقات بهرام افشارزاده، مدیرعامل پیشین این باشگاه رفت. منصوریان در این ملاقات ضمن تبریک سال نو به افشارزاده در خصوص مسائل مختلف ورزش و فوتبال ایران با ایشان گفت و گو کرد.

نکته ی قابل توجه اینکه منصوریان ملاقاتی هم با مهندس مهرعلیزاده رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی داشت. منصوریان سرمربی استقلال قصد دارد طی روزهای آینده برای عرض تبریک سال جدید و همینطور احترام به مدیرانی که پیش از این با آنها کار کرده، ملاقاتهایی را با آقایان قریب، فتح الله زاده، واعظ آشتیانی و اولیایی داشته باشد. 

کد مطلب 3943636
رضا خسروي

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