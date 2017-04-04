به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ برتر از امروز چهارشنبه با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود که طی آن سیاه جامگان میزبان استقلال خوزستان است و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از تیم پیکان میزبانی می‌کند.

* سیاه جامگان - استقلال خوزستان؛ میثاقیان به دنبال شکستن طلسم مساوی

میثاقیان با تیم جدیدش در لیگ برتر نه طعم شکست را چشیده و نه پیروزی را مزه کرده است. سه مساوی در سه بازی از میثاقیان نماد مساوی در لیگ برتر ساخته است. اتفاقی که به هیچ وجه سرمربی کهنه کار سیاه جامگان را خوشحال نمی‌کند.

سیاه جامگان که به شدت تیغ سقوط به لیگ یک را روی گردنش احساس می‌کند، نه تنها باید باید طلسم مساوی‌های میثاقیان را بشکند، بلکه باید نهایت امتیازات را از بازی های خانگی صید کند تا در هفته‌های پایانی برای بقا در لیگ برتر کاسه چه کنم در دست نگیرد.

فشردگی امتیازات در لایه‌های میانی جدول نیز به گونه‌ای است که شاگردان پورموسوی در صورت پیروزی در این بازی خارج از خانه حتی می‌توانند تحت شرایطی چشم به جایگاه چهارمی در جدول داشته باشند. این بازی برای هر دو تیم بسیار حائز اهمیت است، به خصوص برای تیم میزبان که برای فرار از خطر سقوط به امتیازات کامل این بازی نیاز دارد.

برای این بازی تیم سیاه جامگان هیچ بازیکن محرومی ندارد و میثاقیان برای استفاده از داشته هایش دستش باز است. این در حالیست که آبی‌پوشان خوزستان آرش افشین و عقیل کعبی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند.

* پرسپولیس - پیکان؛ مهاجمان خوب، مدافعان آسیب پذیر

هنوز یک هفته از آخرین شکست سرخ پوشان در لیگ برتر نگذشته که شاگردان برانکو برای جبران مافات باید برابر پیکانی به میدان بروند که در این فصل علیرغم فراز و نشیب‌هایی که داشته، در مجموع نتایج قابل قبولی گرفته است.

پیکانی که یکی از بهترین خطوط حمله و یکی از بدترین خطوط دفاعی لیگ برتر را در اختیار دارد و با وجود جایگاه بالایی که در جدول لیگ برتر به خود اختصاص داده اما تفاضل گل این تیم صفر است.

بازی پرسپولیس و پیکان را می‌توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. از یک سو این دیدار تقابلی است بین یکی از بهترین گل زنان لیگ برتر با بهترین خط دفاعی همین مسابقات. بهترین خط دفاعی که البته در هفته های اخیر با چالش های فنی مواجه شده و اقتدار گذشته خود را از دست داده است. قطعا رویارویی یک مهاجم بسیار آماده مثل گادوین منشا با خط دفاعی خوب اما آسیب پذیر پرسپولیس می‌تواند صحنه‌هایی جذاب در این بازی خلق کند.

داستان این بازی در آن سوی میدان هم به همین شکل است. خط حمله برنده و زهردار پرسپولیس که این روزها مهدی طارمی را هم در اوج آمادگی می بیند قطعا حرف های زیادی برابر خط دفاعی آسیب پذیر تیم پیکان خواهد داشت.

تقابل دو خط حمله قوی که مدعیان آقای گلی در دو سوی میدان در آن حضور دارند با خطوط دفاعی آسیب پذیر نوید این را می‌دهد که این بازی مستعد آن است که با گل های نسبتا زیادی به اتمام برسد. شاید هم تکلیف آقای گل لیگ برتر در این بازی مشخص شود.

از سوی دیگر سه امتیاز این بازی برای پرسپولیس بسیار اهمیت دارد. این تیم که با شکست برابر صنعت نفت دو تعقیب کننده اصلی اش یعنی تراکتورسازی و استقلال را خوشحال کرد، در صورتیکه در این دیدار هم سه امتیاز را از دست بدهد قهرمانی خود را در خطر خواهد دید.

اما اگر شاگردان برانکو بتوانند این بازی را با پیروزی پشت سربگذارند تا حدود زیادی قهرمانی خود را مسجل کرده اند. پرسپولیس با ۵۶ امتیاز در صدر است و اختلاف ۹ امتیازی با تیم های دوم و سوم دارد و در صورتی که می خواهد قهرمان شود باید این بازی را با برد به پایان برساند.

برنامه هفته بیست و ششم لیگ برتر به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۶ فروردین:

* سیاه جامگان - استقلال خوزستان - ساعت ۱۶ - ورزشگاه ثامن مشهد

* پرسپولیس - پیکان - ساعت ۱۸:۵۰ - ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه ۱۷ فروردین:

* گسترش فولاد تبریز - استقلال تهران - ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه بنیان دیزل

* ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۷:۴۵ - ورزشگاه فولادشهر

جمعه ۱۸ فروردین:

* ماشین سازی تبریز - پدیده مشهد - ساعت ۱۷ - ورزشگاه یادگار امام

* سایپا - نفت تهران - ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه شهید دستگردی

* صبای قم - تراکتورسازی - ساعت ۱۹ - ورزشگاه یادگار امام

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان - ساعت ۱۹ - ورزشگاه غدیر