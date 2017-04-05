اصلاح طلبان همه تخم مرغ هایشان را در سبد روحانی نگذارند

مجید فراهانی دبیرکل حزب ندای ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مساله کاندیدای پوششی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: حمایت اصلاح طلبان از حسن روحانی به معنی نفی گزینه های دیگر نیست. معتقدم روحانی باید با کاندیداهای همراه که تفکر «اصلاحی» دارند، وارد انتخابات شود.

وی درباره دلایل حضور کاندیداهای همراه با روحانی در انتخابات گفت: کاندیداهای همراه می توانند در ایام مناظره های انتخاباتی، تفکر و دیدگاه اصلاح طلبی را از تریبون نامزد ریاست جمهوری مطرح کنند.

فراهانی در ادامه با بیان اینکه خروجی شورای نگهبان قابل پیش بینی نیست تصریح کرد: ما به دفعات دیده ایم که صلاحیت افرادی در یک دوره تایید و در دوره بعد رد شده است. نمونه اش مرحوم زواره ای که از اعضای شورای نگهبان بود.

وی با ذکر سومین دلیل برای حضور کاندیداهای همراه با روحانی گفت: وضعیت افکار عمومی در دقیقه ۹۰ در انتخابات مشخص نیست. اگر احیانا نظرسنجی ها در دقیقه ۹۰ نشان دادند که روحانی شانس کمتری برای پیروزی دارد، اصلاح طلبان نباید ریسک کنند و همه تخم مرغ هایشان را در یک سبد قرار دهند.

فراهانی تاکید کرد: در این صورت باید امکان جابه جایی و شیفت کردن به نامزد دیگر وجود داشته باشد. اصلاح طلبان نباید دست خود را از پیش ببندند.

دبیرکل حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه کاندیداهای همراه باید با هماهنگی شخص حسن روحانی وارد عرصه انتخابات شوند گفت: این کاندیدای همراه باید اصلاح طلب و حامل تفکرات اصلاح طلبانه باشد. آقای روحانی دیدگاه های خودش را بیان می کند و لزوما حامل تفکرات اصلاح طلبانه در انتخابات ریاست جمهوری نیست.

وی اضافه کرد: اگر در دقیقه ۹۰ همه چیز خوب پیش رفت و نظرسنجی ها هم نشان داد که شانس روحانی برای پیروزی بالاست، طبیعتا چون آن نامزد اصلاح طلب با هماهنگی روحانی وارد صحنه شده، در نهایت باید به نفع وی کنار کنار برود.