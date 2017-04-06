۹۰درصد قطعات خودروی سمند در داخل کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی صبح پنج شنبه در حاشیه افتتاح دو فاز کارخانه خودروسازی سمنان ضمن تشریح دستاوردهای صنعت خودروسازی کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی، بیان داشت: امروز خوشبختاانه صنعت خودروسازی دارای پیشرفت های قابل قبولی است که افتتاح یکی دیگر از کارخانجات این صنعت در سمنان می تواند دستاورد عظیمی برای توسعه و اشتغال این استان باشد.

وی افزود: امروز خوشبختانه تا جایی شاهد پیشرفت های صنعتی در حوزه خودروسازی هستیم که تولید ۹۰ درصد قطعات سمند در داخل مشهود است که این امر در سالی که به نام تولید داخلی، اشتغال و توسعه نامگذاری شده، امری در خور توجه محسوب می شود.

رئیس جمهوری ایران اسلامی گفت: باید در همه زمینه‌ها تولید را افزایش دهیم و این اصل مهم و قابل توجه به ویژه در صنعت‌هایی مانند خودرو که زمینه‌های آن فراهم است باید نمود بیشتری داشته باشد تا در راستای تحقق شعار سال موفق باشیم.

روحانی تاکید کرد: امروز یکی از سیاست های دولت و خودروسازان حرکت به سوی ظرفیت اسمی تولید است تا بتوانیم در راستای توسعه صنعتی به خصوص در حوزه خودرو سازی موفق عمل کنیم که این امر جز در سایه همت و همدلی میسر نمی شود.

سفر یک‌روزه هیئت دولت به استان سمنان برای افتتاح ۱۸طرح عمرانی و اقتصادی از صبح پنج شنبه آغاز شده است.