برپایی پاتوق اهل قلم نمایشگاه کتاب با مدیریت سه اهل قلم

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام اقبال‌زاده که سال گذشته دبیر پاتوق اهل قلم بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران بود، اعلام کرد: امسال نیز همچون سال گذشته پاتوق اهل قلم در نمایشگاه کتاب تهران در شهر آفتاب در خدمت اهالی قلم خواهد بود.

وی با بیان اینکه از سال گذشته مدیریت این بخش از فعالیت‌های کمیته علمی و فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران از بخش دولتی منفک و مسئولیت آن به اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران سپرده شد، افزود: امسال یکی از سه مدیر پاتوق اهل قلم، آقای اسدالله امرایی مترجم مطرح کشورمان است.

بر اساس این گزارش، در بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همچنین مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به اهالی قلم به صورت رایگان تعلق گرفت و پدیدآورندگانی که در ۵ سال قبل از آن در حوزه کتاب بزرگسال، ۲ عنوان کتاب به چاپ رسانده‌ بودند و پدیدآورندگانی که طی ۵ سال قبل از آن در حوزه کتاب کودک و نوجوان، ۳ عنوان کتاب منتشر کرده بودند، این بن‌کارت‌های خرید کتاب را دریافت کردند.

اقبال زاده بدون اشاره به مبلغی که به صورت بن کتاب در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران به اهالی قلم تعلق خواهد گرفت، تصریح کرد: بن کتاب امسال هم به اهالی قلم تخصیص می‌یابد و این دسته از دوستان می‌توانند از هم اکنون با ثبت نام اینترنتی، زمینه استفاده از این تسهیلات را برای خود فراهم کنند.

مطابق این گزارش، ایجاد فضای فرهنگی برای قدردانی از اهالی قلم و نشر، دعوت از اهالی قلم و نشر و ناشران برای تعامل هرچه بیشتر ایجاد فضای مناسب برای دیدار و گفتگوی خوانندگان کتاب با پدیدآورندگان آثار و ارائه خدمات لازم و مورد نیاز اهل قلم به عنوان محور فعالیت‌های پاتوق اهل قلم در سی‌امین دوره نمایشگاه کتاب تهران، عنوان شده است.

سی‌امین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت امسال در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود.