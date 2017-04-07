رشد ۷۰ درصدی دیدار با خانواده شهدا و جانبازان در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، امیر پور جوادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خدمت‌رسانی و سپاسگزاری از خانواده شهدا وظیفه‌ای همگانی است و خدمت به خانواده‌های شهدا اقدامی فرهنگی و ارزشمند است چرا که این خانواده‌ها بزرگترین سرمایه‌های معنوی انقلاب و ملت هستند.

وی با اجرا طرح سپاس در ورامین اشاره کرد و گفت: طرح سپاس برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری است و درراستای تکریم و احترام جامعه ایثارگری انجام می شود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین سپس به ارائه آمارهایی از تعداد دیدارهای انجام گرفته با خانواده معزز شهدا و جانبازان پرداخت و افزود: درصد دیدارهای انجام گرفته در قالب طرح سپاس و مراجعه خادم به مخدوم و دیدار با خانواده معظم و معزز شهدا و جانبازان توسط مسئولین شهرستان و رئیس و کارکنان بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان ورامین رشد قابل توجهی داشته و این امر مایه افتخار بنده و همکارانم است.

وی افزود: دیدار های انجام شده در سال ۱۳۹۰به تعداد ۶۶۰خانواده، دیدار های انجام شده در سال ۱۳۹۱به تعداد ۸۸۰ خانواده، دیدار های انجام شده در سال ۱۳۹۲به تعداد ۱۱۱۱خانواده، دیدار های انجام شده در سال ۱۳۹۳به تعداد ۱۵۳۹خانواده، دیدار های انجام شده در سال ۱۳۹۴به تعداد ۲۲۵۰خانواده و دیدار های انجام شده در سال ۱۳۹۵به تعداد ۳۸۲۱خانواده است که در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد ۷۰ درصدی را تجربه کردیم.

پور جوادی ادامه داد: درصد رشد و پیشرفت دیدارها با خانواده معظم شهدا و جانبازان در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۹۰ دارای ۴۷۸ درصد رشد بوده است.