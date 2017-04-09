حسین کرمی رییس مرکز سیمافیلم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی حسین کرمی را به سمت رییس مرکز سیما فیلم منصوب کرد.

در حکم معاون سیما به ارایه منشور تولیدات نمایشی، برنامه پنج ساله و سالانه تولیدات نمایشی و اتخاذ تدابیر شایسته و لازم برای مدیریت محتوایی و برآورد سریال های شبکه های سیما و تلاش برای ارتقای سطح کیفی تولیدات نمایشی به ویژه در طبقه الف ویژه و نیز گسترش فیلمنامه نویسی برای تولید آثار فاخر بر اساس مولفه های دینی، آگاهی، اخلاق و امید اشاره شده است.

در این حکم به استفاده از دانش و تجربیات مدیران شبکه ها و گروه های فیلم و سریال شبکه ها و نیز اهل هنر در تولید آثار نمایشی در راستای اهداف و سیاست های سازمان و نیاز مخاطب تاکید ویژه شده است.

خبرگزاری مهر دیشب در خبری به ریاست حسین کرمی در سیمافیلم اشاره و اعلام کرد با این تغییر احتمال می رود حضور محمد احسانی که زمانی مدیریت شبکه یک را بر عهده داشت در شبکه نسیم جدی تر شود.