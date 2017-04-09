ساخت تراشه اختصاصی برای ایجاد توان خودآموزی در رایانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ویندوز آی تی پرو، گوگل از سال ۲۰۱۵ واحدی اختصاصی را برای طراحی و عرضه برنامه ها و خدمات رایانه ای بر مبنای قابلیت خودآموزی راه اندازی کرده و به همین منظور از تراشه هایی در پایگاه های داده خود استفاده کرده که سرعت پردازش آنها ۱۵ تا ۳۰ برابر سریع تر از تراشه های عادی است.

پیش از این گفته می شد گوگل در اواسط سال ۲۰۱۶ تراشه هایی موسوم به TPU تولید کرده که با نصب آنها بر روی رایانه ها آنها توانایی خودآموزی را در خود تقویت می کنند. اما حالا این شرکت برای اولین بار جزییاتی فنی را در این زمینه افشا کرده است.

بنا بر اعلام گوگل، این ایده از ۱۵ سال پیش در ذهن مدیران گوگل وجود داشته که بتوان رایانه های ساخت که بتوانند درک و فهم خود را به تدریج و از طریق دریافت آموزش هایی افزایش دهند، اما موضوع از ۶ سال پیش در گوگل جدی گرفته شد و اولین مدل های رایانه ای برای خودآموزی در این دستگاه ها که گران قیمت بودند نیز شکل گرفت.

به گفته نورم جوپی یکی از مهندسان سخت افزار گوگل، یکی از اولین نتایج سرمایه گذاری دراین زمینه ارتقای خدمات جستجوی صوتی گوگل و باهوش تر شدن آن بود.

در نهایت این فرایند به تولید تراشه های TPU منجر شد که مهم ترین مزیت آن ارتقای توان و ظرفیت پردازش رایانه ها بدون نیاز به گسترش فیزیکی دامنه فعالیت پایگاه های داده است.

این تراشه ها نه تنها سرعت عمل بالاتری دارند، بلکه از نظر بهره وری در حوزه مصرف انرژی هم بین ۳۰ تا ۸۰ برابر بهتر هستند. از این تراشه ها در پایگاه های داده گوگل و به منظور ارتقای کیفیت جستجوی عکس، به روزرسانی خدمات Google Photos ، خدمات کلود ، ترجمه و ... استفاده خواهد شد.