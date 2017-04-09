به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن پیام رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«انا لله و انا الیه راجعون»

خبر درگذشت عالم ربانی و مجاهد خستگی ناپذیر، ابوالشهید آیت الله حاج‌ شیخ‌ هادی بارک‌بین‌ از یاران و شاگردان صادق حضرت امام راحل، امام جمعه و نماینده سابق ولی فقیه در استان قزوین موجب تأسف اینجانب گردید.

رحلت این عالم وارسته را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بیت محترم ایشان، شاگردان و بالاخص مردم مومن و انقلابی استان قزوین تسلیت عرض نموده و علو درجات ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی