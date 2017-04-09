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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۱

رئیس قوه قضاییه درگذشت «آیت‌الله باریک‌بین» را تسلیت گفت

رئیس قوه قضاییه درگذشت «آیت‌الله باریک‌بین» را تسلیت گفت

آیت الله صادق آملی لاریجانی در پیامی درگذشت آیت الله حاج شیخ هادی باریک بین را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن پیام رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«انا لله و انا الیه راجعون»

 خبر درگذشت عالم ربانی و مجاهد خستگی ناپذیر، ابوالشهید آیت الله حاج‌ شیخ‌ هادی بارک‌بین‌ از یاران و شاگردان صادق حضرت امام راحل، امام جمعه و نماینده سابق ولی فقیه در استان قزوین موجب تأسف اینجانب گردید.

رحلت این عالم وارسته را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بیت محترم ایشان، شاگردان و بالاخص مردم مومن و انقلابی استان قزوین تسلیت عرض نموده و علو درجات ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی

کد مطلب 3948212

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