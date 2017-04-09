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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۰۲

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، منطقه اصفهان:

۶۸۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در نوروز از منطقه اصفهان منتقل شد

۶۸۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در نوروز از منطقه اصفهان منتقل شد

اصفهان- مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، منطقه اصفهان گفت:‌ بیش از ۶۸۰ میلیون لیتر فرآورده مختلف نفتی با آغاز سفرهای نوروزی تا پایان نیمه اول فروردین از طریق منطقه اصفهان ارسال شد.

مجتبی بشارتیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروز بدون هیچ گونه وقفه ای عملیات انتقال نفت خام از مارون به پالایشگاه اصفهان انجام شد.

وی بیان داشت: از طریق خطوط ۳۶، ۳۰ و ۳۲ اینچ بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام به پالایشگاه اصفهان تحویل و از طریق خط لوله ۲۴ اینچ بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام نیز به سمت تهران ارسال شد.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، منطقه اصفهان افزود: علاوه بر این در بخش فرآورده‌های نفتی نیز از طریق خط لوله ۲۰ اینچ ورودی از منطقه جنوب شرق، بیش از ۱۶۵ میلیون لیتر بنزین موتور و بیش از ۷۱ میلیون لیتر بنزین سوپر تولیدی پالایشگاه بندرعباس دریافت و به انبارهای شهید منتظری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان تحویل شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این در طول ایام نوروز بیش از ۱۷۰ میلیون لیتر بنزین معمولی، بیش از ۴۲ میلیون لیتر بنزین سوپر، بیش از ۳۷ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و بیش از ۱۶۲ میلیون لیتر نفت گاز از انبارهای شهید منتظری اصفهان دریافت و از طریق خط لوله ۱۸ اینچ به تهران ارسال شد.

کد مطلب 3948220

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