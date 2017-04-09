۶۸۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در نوروز از منطقه اصفهان منتقل شد

مجتبی بشارتیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروز بدون هیچ گونه وقفه ای عملیات انتقال نفت خام از مارون به پالایشگاه اصفهان انجام شد.

وی بیان داشت: از طریق خطوط ۳۶، ۳۰ و ۳۲ اینچ بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام به پالایشگاه اصفهان تحویل و از طریق خط لوله ۲۴ اینچ بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام نیز به سمت تهران ارسال شد.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، منطقه اصفهان افزود: علاوه بر این در بخش فرآورده‌های نفتی نیز از طریق خط لوله ۲۰ اینچ ورودی از منطقه جنوب شرق، بیش از ۱۶۵ میلیون لیتر بنزین موتور و بیش از ۷۱ میلیون لیتر بنزین سوپر تولیدی پالایشگاه بندرعباس دریافت و به انبارهای شهید منتظری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان تحویل شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این در طول ایام نوروز بیش از ۱۷۰ میلیون لیتر بنزین معمولی، بیش از ۴۲ میلیون لیتر بنزین سوپر، بیش از ۳۷ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و بیش از ۱۶۲ میلیون لیتر نفت گاز از انبارهای شهید منتظری اصفهان دریافت و از طریق خط لوله ۱۸ اینچ به تهران ارسال شد.