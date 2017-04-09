اسامی داوران دیدار استقلال و ذوب آهن در لیگ قهرمانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دو تیم التعاون عربستان و استقلال تهران روز ۹ می ۲۰۱۷ (۱۹ اردیبهشت) در دوحه قطر برگزار می شود که اسامی داوران این دیدار به شرح زیر است:

ناظر مسابقه: چن یونگجی از چین

ناظر داوری: محمد باسل احاجر از سوریه

داور وسط: هتیکتر کانارنگ دیلان پیریرا از سریلانکا

کمک داور اول: پالیاگوروگ پریانگا نامل از سریلانکا

کمک داور دوم: دنی گردار پالیدا پارکارانا از سریلانکا

کمک داور چهارم: وراکودی کاراگ کاسون از سریلانکا

همچنین دیدار تیم های الاهلی عربستان و ذوب آهن ایران در روز ۸ می ۲۰۱۷(۱۸ اردیبهشت) در دوحه قطر برگزار می شود که اسامی داوران این بازی به شرح زیر است:

ناظر مسابقه: علی الجبرئیل از فلسطین

ناظر داوری: جاسیم محمد عبدالکریم از بحرین

داور وسط: ساتو ریوجی از ژاپن

کمک داور اول: ساگارو ترو از ژاپن

کمک داور دوم: یامایوچی هیروشی از ژاپن

کمک داور چهارم: محمد حسن محمود عرفه از اردن