طلاب، بهترین انتقال دهنده پیام دین در قالب هنر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود مدنی قبل از ظهر یکشنبه در دومین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی اشراق که در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: خداوند همه خلقت را در لباس هنر آفرید و در سراسر عالم هستی یک خلقت بی هنرانه نکرد و در قرآن کریم فرمود چشم ها را بگردانید و دوباره بگردانید یک نمونه بی‌هنری نخواهید دید.

وی با بیان این که‌ عالم خلقت در لباس هنر تجلی کرده عنوان کرد: اگر دین در قالب هنر ارائه نشود به جای دین باوری، دین گریزی می‌شود و لازم است دین در قالب هنر تجلی کند.

رئیس جامعه الزهرا(س) افزود: طلاب، شایسته‌ترین قشری هستند که مدعی گسترش پیام دینی هستند و می‌توانند به بهترین شکل در انتقال این پیام در قالب هنر عمل کنند.