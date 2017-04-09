اطلاعیه باشگاه پرسپولیس برای حضور هواداران در بازی با الریان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، این باشگاه با صدور اطلاعیه ای از هواداران خود دعوت کرد تا در بازی برابر الریان قطر در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا سرخپوشان را همراهی کنند. در این اطلاعیه آمده است:

« فوتبال ایران بعد از روزهای سخت و بحرانی قهر تماشاگران، آشتی دیگر باره آنها را در چند سال اخیر مرهون پرسپولیس و میلیون‌ها هوادار آن بوده است.

هوادارانی که عشق به تیم محبوبشان را به معنای واقعی کلمه نشان دادند و نه تنها قلب تپنده پرسپولیس بزرگ بودند بلکه بار دیگر روح را به کالبد فوتبال ایران نیز دمیدند.

در روزهایی که سکوهای خالی از تماشاگر همگان را نسبتا به آینده نگران ساخته بود، این تماشاگران پرسپولیس بودند که در هر بازی رکوردها را جا بجا می‌کردند و کنفدراسیون فوتبال آسیا را ناچار از اعتراف به این حقیقت می‌کردند که محبوبترین و پرتماشاگرترین تیم آسیا از ایران می‌آید و نامی غیر از پرسپولیس ندارد.

پرسپولیس چه هنگامی که در بالاترین سطح رقابت‌ها قرار می‌گیرد و چه زمانی که اسیر مشکلات باشد، در همه حال به هوادارانش می‌بالد و می‌نازد و اعتبار، عظمت و بزرگی خود را از انبوه دوستدارانش دارد که آن را دست نیافتنی می‌کند. با چنین هوادارانی دعوت برای حضور در ورزشگاه ضرورتی ندارد و تنها انجام یک وظیفه است.

ورزشگاه آزادی بی‌صبرانه برای لبریز شدن دوباره لحظه شماری می‎کند. هواداران پرسپولیس با پیراهن‌ها و پرچم‌های سرخ در ورزشگاه حضور خواهند یافت تا آزادی جلوه‌ای دیگر پیدا کند هنگامی که با سکوهای سرخ خود چون مشعل بزرگی از آتش خواهد شد. فردا نه یازده سرخپوش بلکه ده‌ها هزار سرخپوش در ورزشگاه حضور پیدا می‌کنند و مانوری بزرگ از عظمت پرسپولیس را برابر دیدگان قرار می‌دهند. هواداران پرسپولیس جوانمردانه و پر خروش تیم محبوب خود را به سوی پیروزی وترقی سوق خواهند داد.

همچنین از هواداران دعوت می‌کنیم با استفاده از فرصت باقیمانده به شعبه‌های موسسه اعتباری کوثر مراجعه کنند تا با در اختیار گرفتن کارت اعتباری – هواداری پرسپولیس ضمن بهره‌مندی از تخفیف بیش از ۳۰ درصدی تهیه بلیت این بازی از دیگر مزایای آن در سایر بازی‌ها و همچنین تخفیف در مراکز خرید و ارائه خدمات طرف قرارداد بهره‌مند شوند. هواداران با توجه به اینکه برای تهیه بلیت باید از گیشه های واقع در مجموعه آزادی نسبت به انجام این امر اقدام نمایند، حتما کارت هواداری خود را برای بهره مندی از تخفیف ویژه همراه داشته باشند. ضمن آنکه باجه های بلیت فروشی قرار است فعالیت خود را از ساعت ۱۲ آغاز کنند.

باشگاه پرسپولیس همچنین با توجه به رویداد بعضی حوادث در بازی‌های خانگی دیگر نمایندگان فوتبال ایران که باعث حساسیت مسوولان آسیایی برگزاری مسابقات شده است‌، این نگرانی را اعلام می‌دارد که با کوچکترین اتفاقی نسبت به اعمال جرایم مالی سنگین یا محرومیت ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام شود. از این رو از هواداران عزیز می‌خواهیم در همکاری کامل با مسوولان برقراری نظم، آنها را در هرچه بهتر برگزار شدن این بازی یاری برسانند.»