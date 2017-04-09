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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۳۶

سفر نماینده چین به سئول برای گفتگو درباره برنامه اتمی کره‌ شمالی

سفر نماینده چین به سئول برای گفتگو درباره برنامه اتمی کره‌ شمالی

نماینده چین در شبه جزیره کره برای گفتگو با مقامات کره جنوبی درباره برنامه هسته ای کره شمالی، به سئول سفر می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نماینده ارشد دولت چین در مسائل شبه جزیره کره، قرار است در سفر روز دوشنبه خود به سئول درباره برنامه هسته ای کره شمالی با مقامات کره جنوبی به گفتگو بپردازد.

بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک در کشور کره جنوبی، «وو داوی» (Wu Dawei) فردا دوشنبه برای سفری ۵ روزه به سئول رفته و با نماینده ویژه کره جنوبی در مسایل مربوط به شبه جزیره کره دیدار خواهد داشت.

بنا بر اعلام «یونهاپ» خبرگزاری رسمی کره جنوبی، «وو داوی» نماینده ارشد دولت چین در این سفر قرار است در دیدار با نماینده ویژه کره جنوبی در مسایل مربوط به شبه جزیره کره، درباره امور مرتبط با صلح و امنیت در این شبه جزیره و  نیز همکاری های میان پکن و سئول در مسأله برنامه هسته ای کره شمالی به رایزنی بپردازد.

کد مطلب 3948838

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