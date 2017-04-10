برگزاری طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» در ۸۲ مسجد استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر، عبدالحسین ناصری گفت: طرح قرآنی با قرآن در زلال اعتکاف در مدت زمان ایام البیض در ۸۲ مسجد استان بوشهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: این طرح که مشتمل بر ۵ ویژه نامه اصلاح قرائت نماز معتکفین، اجرای زنده تلاوت قرآن و اذان، برگزاری مسابقه کتبی فرهنگ قرآنی با موضوع شرح و توضیح خطبه متقین و ترجمه و مفاهیم سوره های دهر و هجرات تلاوت و ترتیل عمومی ختم دسته جمعی قرآن است در ۸۲ مسجد محوری استان اجرا می‌شود.

ناصری تصریح کرد: بیشترین مسجد تحت پوشش این طرح قرآنی در شهرستان بوشهر با ۱۴ مسجد و کمترین در شهرستان دیلم و عسلویه و جم هر کدام با ۶ مسجد در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: این طرح با مشارکت رابطین قرآن اعتکاف مساجد محوری و همکاری مربیان و مرتلین استانی و شهرستانی انجام خواهد شد.