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۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۵۳

رئیس اداره امور قرآنی بوشهر خبر داد؛

برگزاری طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» در ۸۲ مسجد استان بوشهر

برگزاری طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» در ۸۲ مسجد استان بوشهر

بوشهر- رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزاری طرح با قرآن در زلال اعتکاف در ۸۲ مسجد محوری این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر، عبدالحسین ناصری گفت: طرح قرآنی با قرآن در زلال اعتکاف در مدت زمان ایام البیض در ۸۲ مسجد استان بوشهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: این طرح که مشتمل بر ۵ ویژه نامه اصلاح قرائت نماز معتکفین، اجرای زنده تلاوت قرآن و اذان، برگزاری مسابقه کتبی فرهنگ قرآنی با موضوع شرح و توضیح خطبه متقین و ترجمه و مفاهیم سوره های دهر و هجرات تلاوت و ترتیل عمومی ختم دسته جمعی قرآن است در ۸۲ مسجد محوری استان اجرا می‌شود.

ناصری تصریح کرد: بیشترین مسجد تحت پوشش این طرح قرآنی در شهرستان بوشهر با ۱۴ مسجد و کمترین در شهرستان دیلم و عسلویه و جم هر کدام با ۶ مسجد در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: این طرح با مشارکت رابطین قرآن اعتکاف مساجد محوری و همکاری مربیان و مرتلین استانی و شهرستانی انجام خواهد شد.

کد مطلب 3949925

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