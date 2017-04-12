به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا جعفری راد بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی اردبیل تصریح کرد: در این پهنه هزار و ۴۶۳ کیلومترمربع در طارم- هشتجین مطالعه شده است.

وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد این پهنه مستعد اکتشاف عناصر فلزی از جمله طلا، آهن و مولیبدن است و در وضعیت فعلی بخش مطالعات و پی جوی به اتمام رسیده است.

نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران متذکر شد: با اتمام پی جوی، حفر هشت گمانه اکتشافی مدنظر است.

وی ابراز امیدواری کرد در منطقه کمر تا پایان شهریور ماه به صورت قطعی میزان ذخایر معادن مشخص شود.

جعفری راد متذکر شد: مشخص‌سازی سایر مناطق نیز به تدریج انجام می‌شود.

آغاز اکتشافات مس در باغروداغ

در این جلسه معاون فنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر نیز به انجام مطالعات این شرکت در پهنه باغروداغ اشاره کرد.

صادق طوبی با بیان اینکه مطالعات در ۹۰۰ کیلومترمربع انجام شده است، اضافه کرد: در پی مطالعات دو منطقه امیدبخش شمالی و جنوبی در مجموع ۱۱۸ کیلومترمربع مشخص شده است.

وی با اشاره به استعداد منطقه در وجود معادن مس اضافه کرد: با اتمام مطالعات ضروری است پروانه اکتشاف نیز صادر شود.

وی تأکید کرد: با توجه به تعبیه طرح اکتشافی بر اساس روش‌های استاندارد بین‌المللی زمان‌بندی یک ساله تا اردیبهشت ماه سال آینده برای اکتشاف این منطقه در نظر گرفته شده است.