پیروزی سامسونگ کره جنوبی و تساوی نماینده ژاپن با گوانگژو چین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا امروز چهارشنبه در منطقه شرق پیگیری شد. در گروه G این مسابقات نماینده کره جنوبی برابر نماینده هنگ کنک به پیروزی رسید. همچنین دیگر دیدار این گروه میان نماینده ژاپن و چین با تساوی خاتمه یافت.

تیم فوتبال سوون سامسونگ کره جنوبی با پنج گل تیم ایسترن هنگ کنگ را شکست داد تا صدر نشین شود.

تیم کاوازاکی ژاپن هم در دیگر بازی این گروه به مصاف تیم گوانژو چین رفت که این مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در این گروه سوون سامسونگ با ۸ امتیاز صدر نشین است و تیم های گوانژو با ۶ کاوازاکی با ۴ و ایسترن با یک امتیاز به ترتیب در رده های دوم تا چهارم قرار دارند.