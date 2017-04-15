دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد نقیب، معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در گفت وگویی با اشاره به برگزاری دهمین دوره همایش بین المللی پژوهش های قرآنی همزمان با سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، گفت: در این دوره از همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی؛ ۴۲۱ مقاله از ۲۰ کشور دنیا دریافت شده است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری ۹ دوره این همایش در سال های گذشته، افزود: همایش بین المللی پژوهش های قرآنی از سال ۱۳۸۶ آغاز به کار کرده و هر سال همزمان با مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است، البته در سال ۹۵ این همایش برگزار نشده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در ادامه با اشاره به اینکه در دهمین دوره همایش پژوهش های قرآنی در بحث ماهیت، مبانی و شاخصه‌ها ۱۰ موضوع مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ماهیت شناسی انقلابی بودن از منظر قرآن کریم، مبانی قرآنی انقلاب، فرهنگ انقلاب، انقلابی ماندن و انقلابی بودن، شاخصه‌ها و ضوابط انقلابی ماندن بر مبنای آیات و روایات، تفاوت انقلابی بودن با تروریست و ارهاب بر مبنای آیات و روایات، مطالعات قرآنی مستشرقان و فرهنگ انقلاب، معرفی چهره‌های بزرگ انقلابی جهان، شاخصه‌های انقلابی بودن و انقلابی ماندن از منظر امام خمینی(ره) و شاخصه‌های انقلابی بون و انقلابی ماندن از منظر رهبری معظم انقلاب از جمله این موضوعات است.

نقیب همچنین در مورد قلمرو و گونه ها در این همایش نیز اذعان کرد: در این بخش سه محور مقایسه انقلاب های بزرگ دنیا و تحلیل آن‌ها بر مبنای آیات و روایات، انقلاب های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و الزامات قرآنی آنها و تبیین انقلاب های قهقرایی، سفید، مخملی، رنگی و... مورد توجه وبررسی نویسندگان ومحققان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در بخش پیامدها نیز سه موضوع انقلاب فرهنگی، پژوهش‌های قرآنی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، انقلاب اسلامی، مبدأ تحول انسان‌ساز و فرهنگ انقلابی و تحول درنظام خانواده مورد توجه بوده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن در مورد آسیب ها و چالش ها هم گفت: در این بخش در مقالات به موضوعاتی همچون موانع انقلابی ماندن از منظر قرآن کریم، موانع انقلابی بودن بر مبنای آیات و روایات، تحلیل علل افول یا به انحراف کشیده شدن بهار اسلامی بر مبنای آیات و روایات، التقاط و انحراف جریان‌ساز در جامعه اسلامی، جریان‌های نفوذ در تفکر انقلابی، جریان‌های تکفیری و انقلابی ماندن، وهابیت چالش انقلابی ماندن، استکبار و جریان‌سازی انقلاب‌زدایی و اسرائیل و جریان‌سازی اسلام هراسی توجه شده است .

وی در پایان در مورد راهکارهایی که مورد توچه وتحقیق نویسنگان قرار گرفته گفت: در این بخش باید به هشت مورد انقلاب فرهنگی و تحول در علوم انسانی، انقلاب و راهکارهای عملی کردن آموزه‌های قرآن در جامعه، انقلاب و روش‌های نوین تعلیم و تربیت در قرآن، انقلاب اسلامی و زبان گفتمان بین ادیانی در قرآن، فرهنگ انقلاب و نقش امامت و رهبری در مدیریت فهم و اجرای آموزه‌های قرآنی، مدیریت بهره‌گیری از قرآن در عرصه سیاست و حکومت انقلابی، حوزه‌های علمیه و انقلابی ماندن و مراکز علمی و انقلاب توجه شد.

یادآور می شود همایش پژوهش های بین المللی قرآن کریم در ۹ دوره گذشته خود در محورهای زیر برگزار شده است.

محورها و موضوعات همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در ۹ دوره گذشته:

- اولین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۸۶)

۱. تدبر و تفسیر قرآن کریم

۲. جامعیت قرآن کریم و پاسخ آن به مسائل روز

۳. قرآن کریم، اتحاد ملی و انسجام اسلامی

۴. تاریخ مصحف و علوم قرآن

- دومین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۸۷)

۱. قرآن و علم

۲. قرآن و اخلاق

۳. قرآن و حقوق

۴. قرآن و نوآوری و شکوفایی

- سومین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۸۸)

۱. ترویج فرهنگ قرآنی

۲. اصلاح الگوی مصرف در قرآن

۳. عدالت در قرآن

- چهارمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۸۹)

۱. قرآن و بصیرت

۲. قرآن و اهل بیت علیهم السلام

۳. قرآن و علوم انسانی

- پنجمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۹۰)

۱. عقب‌ماندگی امت‌های مسلمان و بیداری آنان از منظر قرآن کریم

۲. کار و تلاش از منظر قرآن کریم

۳. شناخت فتنه از منظر قرآن کریم

۴. انس با قرآن کریم

- ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۹۱)

۱. قرآن کریم و بیداری اسلامی

۲. قرآن کریم و تکامل جامعه بشری

- هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۹۲)

قرآن کریم و سبک زندگی اسلامی

- هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۹۳)

قرآن کریم و تمدن اسلامی

- نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۹۴)

قرآن کریم و فرهنگ وحیانی

دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی ۴ اردیبهشت ماه سال جاری درشهر مقدس قم برگزار می شود.