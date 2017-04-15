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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

۴ اردیبهشت ماه؛

دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی برگزار می شود

دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی برگزار می شود

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با اشاره به برگزاری دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی  در روز چهارم اردیبهشت ماه، از دریافت  ۴۲۱ مقاله از ۲۰ کشور دنیا خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد نقیب، معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در گفت وگویی  با اشاره به برگزاری دهمین دوره همایش بین المللی پژوهش های قرآنی همزمان با سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، گفت: در این دوره از همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی؛ ۴۲۱ مقاله از ۲۰ کشور دنیا دریافت شده است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری ۹ دوره این همایش در سال های گذشته، افزود: همایش بین المللی پژوهش های قرآنی از سال ۱۳۸۶ آغاز به کار کرده و هر سال همزمان با مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است، البته در سال ۹۵ این همایش برگزار نشده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در ادامه با اشاره به اینکه در دهمین دوره همایش پژوهش های قرآنی در بحث ماهیت، مبانی و شاخصه‌ها ۱۰ موضوع مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ماهیت شناسی انقلابی بودن از منظر قرآن کریم، مبانی قرآنی انقلاب، فرهنگ انقلاب، انقلابی ماندن و انقلابی بودن، شاخصه‌ها و ضوابط انقلابی ماندن بر مبنای آیات و روایات، تفاوت انقلابی بودن با تروریست و ارهاب بر مبنای آیات و روایات، مطالعات قرآنی مستشرقان و فرهنگ انقلاب، معرفی چهره‌های بزرگ انقلابی جهان، شاخصه‌های انقلابی بودن و انقلابی ماندن از منظر امام خمینی(ره) و شاخصه‌های انقلابی بون  و انقلابی ماندن از منظر رهبری معظم انقلاب از جمله این موضوعات است.

نقیب همچنین در مورد قلمرو و گونه ها در این همایش نیز اذعان کرد: در این بخش سه محور مقایسه انقلاب های بزرگ دنیا و تحلیل آن‌ها بر مبنای آیات و روایات، انقلاب های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و الزامات قرآنی آنها و تبیین انقلاب های قهقرایی، سفید، مخملی، رنگی و... مورد توجه وبررسی نویسندگان ومحققان  قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در بخش پیامدها نیز سه موضوع انقلاب فرهنگی، پژوهش‌های قرآنی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، انقلاب اسلامی، مبدأ تحول انسان‌ساز و فرهنگ انقلابی و تحول درنظام خانواده مورد توجه بوده  است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن  در مورد آسیب ها و چالش ها هم گفت: در این بخش در مقالات به موضوعاتی  همچون موانع انقلابی ماندن از منظر قرآن کریم، موانع انقلابی بودن بر مبنای آیات و روایات، تحلیل علل افول یا به انحراف کشیده شدن بهار اسلامی بر مبنای آیات و روایات، التقاط و انحراف جریان‌ساز در جامعه اسلامی،  جریان‌های نفوذ در تفکر انقلابی، جریان‌های تکفیری و انقلابی ماندن، وهابیت چالش انقلابی ماندن، استکبار و جریان‌سازی انقلاب‌زدایی و اسرائیل و جریان‌سازی اسلام هراسی توجه شده است .

وی در پایان در مورد  راهکارهایی که  مورد توچه وتحقیق نویسنگان قرار گرفته گفت: در این بخش باید به هشت مورد انقلاب فرهنگی و تحول در علوم انسانی، انقلاب و راهکارهای عملی کردن آموزه‌های قرآن در جامعه، انقلاب و روش‌های نوین تعلیم و تربیت در قرآن، انقلاب اسلامی و زبان گفتمان بین ادیانی در قرآن، فرهنگ انقلاب و نقش امامت و رهبری در مدیریت فهم و اجرای آموزه‌های قرآنی، مدیریت بهره‌گیری از قرآن در عرصه سیاست و حکومت انقلابی،  حوزه‌های علمیه و انقلابی ماندن و مراکز علمی و انقلاب توجه شد.

یادآور می شود همایش پژوهش های بین المللی قرآن کریم در ۹ دوره گذشته خود در محورهای زیر برگزار شده است. 

محورها و موضوعات همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در ۹ دوره گذشته:

-   اولین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۸۶)

۱.  تدبر و تفسیر قرآن کریم

۲.  جامعیت قرآن کریم و پاسخ آن به مسائل روز

۳.  قرآن کریم، اتحاد ملی و انسجام اسلامی

۴.  تاریخ مصحف و علوم قرآن

-  دومین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۸۷)

۱.  قرآن و علم

۲.  قرآن و اخلاق

۳.  قرآن و حقوق

۴.  قرآن و نوآوری و شکوفایی

-  سومین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۸۸)

۱.  ترویج فرهنگ قرآنی

۲.  اصلاح الگوی مصرف در قرآن

۳.  عدالت در قرآن

-  چهارمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۸۹)

۱.  قرآن و بصیرت

۲.  قرآن و اهل بیت علیهم السلام

۳.  قرآن و علوم انسانی

-  پنجمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۹۰)

۱.  عقب‌ماندگی امت‌های مسلمان و بیداری آنان از منظر قرآن کریم

۲.  کار و تلاش از منظر قرآن کریم

۳.  شناخت فتنه از منظر قرآن کریم

۴.  انس با قرآن کریم

-  ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۹۱)

۱.  قرآن کریم و بیداری اسلامی

۲.  قرآن کریم و تکامل جامعه بشری

-  هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۹۲)

قرآن کریم و سبک زندگی اسلامی

-  هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۹۳)

قرآن کریم و تمدن اسلامی

-  نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (۱۳۹۴)

قرآن کریم و فرهنگ وحیانی

دهمین همایش  بین المللی پژوهش های قرآنی ۴ اردیبهشت ماه  سال جاری درشهر مقدس قم  برگزار می شود.

کد مطلب 3952956

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