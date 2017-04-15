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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۱۴

تسلط نیروهای عراقی بر بزرگترین کارگاه ساخت بمب داعش در غرب موصل

تسلط نیروهای عراقی بر بزرگترین کارگاه ساخت بمب داعش در غرب موصل

وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای از تسلط نیروهای این کشور بر بزرگترین کارگاه ساخت بمب و مواد منفجره تکفیری ها در غرب موصل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، وزارت دفاع عراق از تسلط بر بزرگترین کارگاه ساخت بمب در کرانه راست موصل خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده است: نیروهای لشگر نهم زرهی عراق موفق به تسلط بر بزرگترین کارگاه ساخت بمب و بمب گذاری خودروها پس از آزاد سازی منطقه الملوثه در غرب موصل شدند.

وزارت دفاع عراق بیان کرد: تروریستها از این کارگاه برای بمبگذاری خودروها و ساخت بمب استفاده می کردند و از این بمب ها و خودروهای بمبگذاری شده ضد نیروهای عراقی و نیز نابودی زیر ساختها در موصل استفاده می کردند.

شایان ذکر است که نیروهای عراقی به عملیات برای آزاد سازی غرب موصل از لوث داعش ادامه می دهند. عملیات آزاد سازی غرب موصل از فوریه گذشته شروع شده است.

کد مطلب 3953602

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