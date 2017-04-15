تلاش می کنیم به دسته اول سقوط نکنیم/ خداحافظی عنایتی به ضرر ما شد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از دیدار شامگاه امروز شنبه تیمش برابر استقلال به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: نیمه اول بازی خوبی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم و شرایط دو تیم برابر بود و موقعیت انچنانی بهم ندادند.

وی افزود: نیمه دوم وقتی ما ۱۰ نفره شدیم شرایط تیمی ما بهم خورد و باعث شد که استقلال در دقایق آخر فشار زیادی را روی دروازه ما بیاورد و روی یک اشتباه فردی گل خوردیم. به استقلال تبریک می گویم و باید کارمان را ادامه بدهیم تا بتوانیم نتیجه لازم را کسب کنیم.

مرفاوی در مورد خداحافظی عنایتی گفت: ای کاش عنایتی خداحافظی اش را اعلام نمی کرد. یک مقدار برایش سخت بود که بتواند مقابل هواداران استقلال بازی کند. کمی تحت تاثیر قرار گرفته بود چرا که تیم سابقش بود. فکر می کنم که خداحافظی عنایتی به ضرر صبا شد. هم به ضرر ما شد و هم به ضرر بازیکنان قدیمی که در استقلال بازی می کردند و این صحنه را تماشا می کردند.

وی ادامه داد: شاید اگر ۱۰ نفره نمی شدیم نتیجه به سود تیم ما رقم می خورد و اتفاق دیگری رخ می داد. ما در تمام دیدارهای گذشته هم تلاش خودمان را کردیم تا بتوانیم تیم را از انتهای جدول بالا بکشیم. سه بازی حیاتی پیش رو داریم و باید برای بقای تیم تلاش کنیم.

مرفاوی ادامه داد: برابر استقلال شایسته باخت نبودیم و بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتیم. ما روبروی تیم های بالای جدول خوب بازی کردیم و خوب هم با آنها مقابله کردیم اما وقتی برابر استقلال یک بازیکن را از دست دادیم برای ما مشکل ساز شد.