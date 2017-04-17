تعمیرات برای خانواده شهدا رایگان است!

مجله مهر: همین جمله تیتر کافی بود تا تاسیسات کار ورامینی به یکباره مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد و عکسش بارها در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی دست به دست بچرخد و همین دست به دست چرخیدن‌ها باعث شود آقای سرویس‌کار حسابی مورد توجه مردم به خصوص خانواده‌های شهدا قرار بگیرد و از او برای این محبت و قدرشناسی تشکر کنند. حتی عده زیادی با او تماس بگیرند و بخواهند کار تعمیرات برخی از خانواده‌های نیازمند را انجام دهد. با این جوانمرد قدرشناس ورامینی دقایقی صحبت کردیم تا از حال و هوایش بیشتر باخبر شویم.

نمی‌دانم این عکس را کدام شیرپاک خورده‌ای گرفته‌است

وانت پیکان آقای حق پناه مثل همیشه در خیابان پارک بود که به یکباره نوشته آن به چشم یکی از رهگذران می‌خورد و رهگذر از این جمله عکس می‌گیرد تا دست به دست شبکه‌های اجتماعی بچرخد. آقای حق پناه در این باره می‌گوید:« من نمی‌دانم این ماشین‌نوشته چرا انقدر برای همه جالب شده‌است. من کار خاصی نکردم شاید به زعم عکاس جالب بوده‌است. از ۱۲ روز پیش دیدم تعداد تلفن‌ها زیاد شده‌است و از تمام نقاط ایران برای تشکر با من تماس می‌گیرند. اینطور شد که فهمیدم پخش شده‌است. حالا دیگر نمی‌دانم کار کدام شیرپاک خورده‌ای‌است.‌(می‌خندد)»

خانواده شهدا به زور دستمزد می‌دهند

از روزی که عکس در فضای مجازی دست به دست شد تعداد تماس آقای حق‌پناه نیز چندبرابر شده‌است. آقای حق پناه می‌گوید خانواده شهیدهای زیادی در این مدت با او تماس گرفته‌اند:« خانواده‌های شهدا تماس گرفته‌اند و تشکر می‌کنند. این سوءتفاهم نشود، هیچ‌کدامشان برای سفارش کار باتوجه به اینکه رایگان است تماس نگرفتند. حتی با خانواده‌های این عزیزان این معضل را داریم که هر طوری شده می‌خواهند دستمزد را پرداخت کنند که من راضی نیستم.»

دوست داشتم فرهنگ رسیدگی به خانواده شهدا جا بیفتد

آقای حق‌پناه می‌گوید مردم خیال نکنند که ما برای خانواده شهدا رایگان کار می‌کنیم بلکه آنها دستمزدشان را پیش از این پرداخت کرده‌اند:« من رایگان کار نمی‌کنم. آنها هزینه شان را پرداخت کرده‌اند بلکه خیلی هم گزاف پرداخت کرده‌اند. آنها سرمایه‌هایشان را خیلی خالص و مخلص تقدیم کرده‌اند. جوانان‌شان را تقدیم کرده‌اند. حالا ما چندهزارتومان پول نگرفتیم. نمی‌دانم چرا برای رسانه‌ها کار من عجیب بوده‌است. به نظر من به جای پرداختن به امثال من به خانواده‌های شهدا سر بزنید و سراغشان را بگیرید. من می‌خواستم با این کار فرهنگ رسیدگی به خانواده شهدا را در جامعه جا بیندازم که ما به این بزرگواران خیلی بدهکاریم.»

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شهادت یکی از دوستان نزدیکم جرقه این کار را زد

شهر ورامین شهید مدافع حرم عزیزی دارد که در ۲۴ بهمن ماه در جنوب حلب به شهادت می‌رسد که هنوز پیکر شهید به آغوش خانواده‌اش بازنگشته‌است و داعش اعلام کرده‌است که پیکر این شهید را پس نخواهد داد. شهیدی که سهم بزرگی در زندگی آقای حق پناه داشت:« جرقه این کار شهادت مهدی ثامنی راد از دوستان بسیاربسیار نزدیک من بود که هنوز پیکرش نیامده‌است. این شهید گمنام در زمین غریب و به دور از وطن اجر این شهید را بسیار بالا برده‌است و من می‌خواستم به گونه‌ای جبران کنم.»