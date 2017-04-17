مستند «نبرد برای یک رویا» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «نبرد برای یک رویا» به کارگردانی میثم پوررشیدی نخستین مستند ساخته شده از عملیات آزادسازی فلوجه است که حاوی تصاویری منحصر به فرد از نبرد تن به تن و از نمای نزدیک با جنگجویان داعش است. این مستند در یک قسمت ۳۵ دقیقه ای در استان الانبار و شهر فلوجه تصویربرداری شده و مراحل اصلی عملیات آزادسازی شهر گرمه، شهر صغلاویه و همچنین شهر فلوجه را به تصویر کشیده است.

در این مستند نقش پررنگ گردان عصائب اهل الحق به فرماندهی شیخ قیس خزعل در عملیات نیمه شعبان مشاهده می شود.

نادر طالب زاده مستندساز در مراسم رونمایی از این مستند، رسانه های غربی را موثرترین سیستم تبلیغاتی داعش برای ایجاد رعب و وحشت از اسلام دانست و از ضرورت استفاده از استراتژی خاص برای آگاه سازی مخاطبان داخلی و جهانی سخن گفت.

وی تاکید کرد: قدرت داعش از هواداری رسانه های غربی است و ترویج تفکر ضد شیعی در جهان مهمترین هدف آنهاست.

طالب زاده بیان کرد: برای خنثی سازی اهداف شوم دشمنان می بایست آثار نمایشی بیشتری ساخته شود.

حیدر معمور تهیه کننده این مستند از حضور یک ماهه گروه مستندساز در فلوجه سخن گفت و افزود: از آنجا که دنیا در حال گذار از قدرت نظامی عیان با قدرت نرم است، بنابراین ایده پرداختن به این مستند نیز با چنین تفکری رقم خورده است.

میثم پوررشیدی که پیش از این تجربه ساخت مستندهای گوناگون پیرامون تحولات منطقه غرب آسیا از جمله مستند «عزیزِ بلد» را در کارنامه داشته، این اثر را کارگردانی کرده است.

پوررشیدی از تلاش تیمی فیلمبرداران ایرانی و عراقی برای انعکاس واقعیت های جنگ فلوجه قدردانی کرد و گفت: با آزادسازی فلوجه به غنایمی دست یافتیم که نمایانگر حمایت وهابیت از داعش بود، مدارکی که حمایت مالی عربستان از تروریست ها را ثابت می کرد و همچنین بسته های فرهنگی که از مکه ارسال شده بود.

وی تاکید کرد: مردم فلوجه نیز معتقد بودند که اسلام داعش با آنچه مسلمانان واقعی می شناسند تفاوت بسیار دارد.

پوررشیدی از ساخت مستند آزادسازی موصل خبر داد و گفت: قصد داریم در مستند آزادسازی موصل به مسایل اجتماعی ناشی از جنگ با داعش بپردازیم.