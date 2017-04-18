به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه و در ادامه بررسی لایحه هوای پاک، با تصویب ماده ۲۸ این لایحه، سازمان صدا و سیما و رسانه‌های دولتی را مکلف کردند تا با تولید برنامه‌های آموزشی برای آمادگی مردم جهت مقابله با پدیده آلودگی هوا و ریزگردها اقدام کنند.

بر اساس این ماده «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌های تولید شده در زمینه فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی مورد تائید از سوی سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا و رخدادهای گرد و غبار را در صورتی که ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه‌های آگهی و یا آموزشی رسانه‌ای با اخذ ۵۰ درصد بها، اطلاع‌رسانی و پخش کنند.

طریقه جبران هزینه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.»