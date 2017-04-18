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۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۵۸

با تصویب مجلس صورت گرفت؛

الزام صداوسیما ورسانه‌های دولتی به برنامه‌سازی مقابله با ریزگردها

الزام صداوسیما ورسانه‌های دولتی به برنامه‌سازی مقابله با ریزگردها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌های دولتی را مکلف کردند تا نسبت به تولید برنامه‌های آموزشی برای مقابله با پدیده ریزگردها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه و در ادامه بررسی لایحه هوای پاک، با تصویب ماده ۲۸ این لایحه، سازمان صدا و سیما و رسانه‌های دولتی را مکلف کردند تا با تولید برنامه‌های آموزشی برای آمادگی مردم جهت مقابله با پدیده آلودگی هوا و ریزگردها اقدام کنند.

بر اساس این ماده «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌های تولید شده در زمینه فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی مورد تائید از سوی سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا و رخدادهای گرد و غبار را در صورتی که ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه‌های آگهی و یا آموزشی رسانه‌ای با اخذ ۵۰ درصد بها، اطلاع‌رسانی و پخش کنند.

طریقه جبران هزینه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.»

کد مطلب 3955819

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