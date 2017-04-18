سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره همه پرسی ترکیه اعلام موضع کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، «توماس دیمیزیره» وزیر کشور آلمان با اشاره همه پرسی اخیر در ترکیه و رای مردم این کشور به اصلاح قانون اساسی اظهار داشت: از آنکارا می خواهیم تا با شفاف سازی درباره ابهامات موجود درباره اصلاحات قانون اساسی به اظهار نظرهای متناقض پایان داده و از بروز شرایط بحرانی ممانعت بعمل آورد.

وی در ادامه افزود: سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز باید در کوتاهترین زمان ممکن موضع خود را در قبال همه پرسی روز یکشنبه ترکیه اعلام کند. این در حالی است که برخی گمانه زنی ها حاکی از ناسالم بودن این همه پرسی دارد.

لازم به ذکر است، همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در ۱۶ آوریل سال جاری میلادی (روز گذشته) در این کشور برگزار شد و توانست حدود ۵۱% از آرای مردم را به خود اختصاص دهد.

بر این اساس، نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر می یابد، پست نخست وزیری حذف می شود و اختیارات بسیاری به رئیس جمهور ترکیه تفویض خواهد شد.