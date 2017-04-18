مشمولان سهام عدالت از امشب شماره حساب بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان خصوصی‌سازی از اسفندماه سال گذشته، به صورت رسمی سامانه سهام عدالت را رونمایی کرد تا بتواند علاوه بر ساماندهی، سود سهام را هم به حساب مشمولان واریز نماید. بر این اساس، بالغ بر ۴۷ میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت هستند که بسته به میزان سهام در اختیارشان، از امسال قرار است سود دریافت کنند.

آنگونه که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده، مشمولان دریافت سهام عدالت از نیمه شب امشب(نخستین دقایق ۳۰ فروردین ماه) می‌توانند به سامانه مراجعه کرده و شماره حساب بانکی خود(شبا) را در این سامانه به ثبت رسانند تا از مهرماه، به تدریج سود سهام عدالت خود را دریافت نمایند.

بر این اساس، سازمان خصوصی ساعاتی قبل در اطلاعیه‌ای جزئیات نحوه اعلام شماره حساب شبا را اعلام کرده است؛ بر این اساس مردم باید به سامانه WWW.SAMANESE.IR مراجعه نمایند. در واقع مشمولین سهام عدالت می‌توانند به صورت تدریجی همانند مرحله اول به سامانه سهام عدالت وارد شوند و در صفحه مربوط به رویت «صورتحساب تسویه اقساط سهام عدالت» با کلیک روی کلید «ثبت شماره شبا بانکی» به صفحه «ورود شماره شبا بانکی» دسترسی پیدا کنند.

بر اساس این گزارش، در این صفحه لازم است هر یک از مشمولین، شماره شبا بانکی مربوط به یک حساب بانکی معتبر که امکان واریز وجه توسط سازمان خصوصی سازی را داشته باشد، به همراه یک شماره تلفن همراه با امکان دسترسی و ارسال پیام احتمالی توسط این سازمان، به این سامانه معرفی و ثبت نمایند.

همچنین چنانچه مشمول، حساب بانکی نزد بانکها یا موسسات مالی اعتباری عضو شبکه شتاب نداشته باشد، می‌تواند با مراجعه تدریجی به بانکها اقدام به افتتاح حساب نموده و سپس شماره شبا بانکی مرتبط با آن حساب را از طریق شعب آنها، دستگاههای خود پرداز (ATM)، اینترنت بانک، تلفن بانک و یا سایر امکانات بانکی دریافت و شماره ۲۴ رقمی شبا بانکی خود را بدون حروف IR در سامانه سهام عدالت وارد کند.

بنابر اعلام سازمان خصوصی سازی؛ در این مرحله ضرورتی به تعجیل مشمولین برای مراجعه به شعب بانکها یا درج اطلاعات و شماره شبا بانکی در سامانه نمی‌باشد و درخواست شده است تا مشمولین تدریجا و در زمان مناسب نسبت به اجرای این مرحله اقدام کنند.

همچنین در این اطلاعیه تاکید شده است چنانچه افراد از گذشته دارای حساب بانکی و شماره شبا بانکی مرتبط با آن بانک هستند، صرفا کافیست شماره شبا بانکی آن حساب را به سامانه معرفی کنند و لازم نیست مجددا برای افتتاح حساب جدید به بانک مراجعه کند.

بعلاوه این که اطلاعات شماره شبا بانکی اعلامی به سامانه باید متعلق به شخص مشمول باشد و شماره شبا بانکی متعلق به وکیل، قیم و ولی یا هر فرد دیگری قابل قبول نبوده و با تایید نهایی مواجه نخواهد شد.

افزون بر این؛ شماره شبا بانکی اعلام شده توسط مشمولین در این مرحله از سوی سازمان خصوصی سازی از طریق سیستم بانکی کشور و بر مبنای مشخصات هویتی مشمولین بررسی و کنترل خواهد شد و چنانچه این شماره شبا بانکی مورد تایید واقع شود، اعلام تاییدیه مزبور پس از ۱۵ روز از ثبت اولیه شماره شبا بانکی از طریق ورود مجدد به سامانه به مشمولین اطلاع داده خواهد شد و چنانچه شماره شبا بانکی اعلام شده به هر دلیل از جمله «عدم مطابقت با مشخصات هویتی» و یا «اشکال در حساب بانکی مرتبط با شماره شبا بانکی» امکان تایید نهایی نداشته باشد، سامانه سهام عدالت پیام «عدم تایید» به مشمول اعلام خواهد نمود و به مشمولین فرصت مجدد ارائه شماره شبا بانکی معتبر داده خواهد شد.

سازمان خصوصی سازی همچنین اعلام کرده است، آن دسته از مشمولین سهام عدالت که شماره شبا بانکی معرفی شده آنان در سامانه مورد تأیید واقع می شود، نیاز به اقدام خاصی ندارند و صرفا باید انتظار داشته باشند به زودی سود سهام عدالت آنان توسط این سازمان به شماره حساب مربوط به شماره شبا بانکی معرفی شده واریز گردد.

در این گزارش همچنین به کلیه مشمولین سهام عدالت توصیه اکید شده است در فرآیند اجرای طرح ساماندهی سهام عدالت و به ویژه در اجرای این مرحله به منظور افتتاح حساب، دریافت شماره شبا بانکی و درج و ثبت آن در سامانه سهام عدالت، از اعلام و یا معرفی هرگونه شماره حساب، شماره شبا بانکی و هر نوع اطلاعات هویتی و مشخصات شخصی و افشای سایر اطلاعات مالی و پولی خود به افراد ناشناس اعم از مراجعان حضوری به درب منازل یا از طریق تماس تلفنی و پیامک و یا در تعاملات فضا و شبکه های مجازی و اجتماعی و سایتهای اینترنتی و غیره جدا خودداری کنند.

مردم باید مطمئن و آگاه باشند این مراجعات و تعاملات صرفا با منظور و قصد سوء استفاده و کلاهبرداری اشخاص از آنان می باشد و سازمان خصوصی سازی هیچگونه تعامل حضوری، تلفنی و اینترنتی با مشمولان سهام عدالت یا سایر افراد نخواهد داشت.

بنابراین لازم است مشمولین سهام عدالت با هوشیاری و دقت لازم ابتدا جهت آگاهی از نحوه کار سامانه، در این مرحله به «راهنمای استفاده از سامانه» که به همین منظور طراحی و در صفحه اول سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir قرارداده شده مراجعه نمایند و با مطالعه دقیق آن طبق مفاد آن اقدام کنند تا نتیجه کار با سامانه برای آنان سریع و نتیجه بخش باشد.

در خاتمه مشمولین می توانند برای اطلاعات بیشتر و پاسخ سوالات احتمالی با «مرکز پاسخگوئی تلفنی سهام عدالت به شماره ۸۳۳۳۸ » مستقردر سازمان خصوصی سازی تماس حاصل نمایند.