  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۵۱

به قلم فرشته بهرامی؛

راز «حمام‌های خاموش» کتاب شد/ پژوهشی در باورها و آئین‌های قزوین

راز «حمام‌های خاموش» کتاب شد/ پژوهشی در باورها و آئین‌های قزوین

باورها و آئین‌های مردم استان قزوین درباره حمام‌های عمومی در کتابی با عنوان «حمام‌های خاموش» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر آموت دومین کتاب از پژوهش‌های مردم‌شناسانه فرشته بهرامی را با عنوان «حمام‌های خاموش» منتشر کرد.

این کتاب درباره آیین‌ها و باورهای مردم قزوین راجع به حمام‌های عمومی بافت تاریخی شهر است که حالا دیگر از کار افتاده‌اند.

کتاب با توصیفی اجمالی از فضاهای مختلف و مشترک حمام‌های سنتی شهر آغاز می‌شود و به‌طور مفصل به عناصر انسانی حاضر در حمام می‌پردازد؛ سمت‌ها و مشاغل رایج در حمام، تقسیم بندی جنسیتی حمام در طول شبانه روز، آیین‌هایی که در حمام‌ها اجرا می‌شد، روایت‌ها درباره «جن و پری»های حمام و گفتگو با حمامی‌ها و مشتریان بیست حمام شهر در چندین محله تاریخی قزوین و مرور خاطرات‌شان و پرسه در منابع و متون تاریخی مرتبط.

فرشته بهرامی، تحصیل‌کرده مردم‌شناسی از دانشگاه تهران، که پیش از این با پایه قراردادن آیین‌ها و باورهای مردم، سراغ موضوع امامزاده‌های الموت رفته و کتاب «نظرکرده» را به رشته تحریر درآورده بود، پس از گردآوری اطلاعات لازم درباره‌ حمام‌ها، دانسته‌های مردم را با زبانی داستانی- مستند روایت کرده است.

نشر آموت این کتاب را در در ۳۰۴ صفحه و با قیمت ۲۱۰۰۰ تومان منتشر کرده است.

کد مطلب 3958515
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها