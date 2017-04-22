به گزارش خبرنگار مهر، نشر آموت دومین کتاب از پژوهشهای مردمشناسانه فرشته بهرامی را با عنوان «حمامهای خاموش» منتشر کرد.
این کتاب درباره آیینها و باورهای مردم قزوین راجع به حمامهای عمومی بافت تاریخی شهر است که حالا دیگر از کار افتادهاند.
کتاب با توصیفی اجمالی از فضاهای مختلف و مشترک حمامهای سنتی شهر آغاز میشود و بهطور مفصل به عناصر انسانی حاضر در حمام میپردازد؛ سمتها و مشاغل رایج در حمام، تقسیم بندی جنسیتی حمام در طول شبانه روز، آیینهایی که در حمامها اجرا میشد، روایتها درباره «جن و پری»های حمام و گفتگو با حمامیها و مشتریان بیست حمام شهر در چندین محله تاریخی قزوین و مرور خاطراتشان و پرسه در منابع و متون تاریخی مرتبط.
فرشته بهرامی، تحصیلکرده مردمشناسی از دانشگاه تهران، که پیش از این با پایه قراردادن آیینها و باورهای مردم، سراغ موضوع امامزادههای الموت رفته و کتاب «نظرکرده» را به رشته تحریر درآورده بود، پس از گردآوری اطلاعات لازم درباره حمامها، دانستههای مردم را با زبانی داستانی- مستند روایت کرده است.
نشر آموت این کتاب را در در ۳۰۴ صفحه و با قیمت ۲۱۰۰۰ تومان منتشر کرده است.
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