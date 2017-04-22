رضا رسولی شهداد را نوشت

رضا رسولی نویسنده و عضو هیئت مدیره انجمن قلم ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: نام جدیدترین رمان من شهداد است. که در روز های پایانی سال گذشته نگارش آن را به پایان رسانده ام.

این نویسنده در ادامه افزود: رمان شهداد که در حال و هوای عشق و ارادت مردمی به عتبات عالیات است با روایت یک داستان غیر منتظره و تقریبا مهیج و پر تحرک به سوالات زیادی پاسخ می‌دهد و گنجینه فکری و اطلاعاتی مناسبی را در اختیار خوانندگان خودش قرار داده است.

وی افزود: در آغاز کار، این قدر موضوع برایم سنگین و سخت بود که بارها مرا تا مرز انصراف از نوشتن آن پیش برد. اما به هر حال کمک ذوات نورانی شامل حال شد تا علاوه بر مشاوره‌هایی که در جهت استفاده مناسب وحرفه ای از تکنیک و محتوا، از نویسندگان طراز اول کشور گرفتم بتوانم از گنجینه هزاران صفحه مستندات و ده ها ساعت فیلم و عکس برای چهارچوب های صحیح داستانی بهره گرفته و آن را به فراز پایانی برسانم.

رسولی با بیان این که برای نوشتن این رمان دو بار هم به عتبات سفر کرده است؛ ادامه داد:امیدوارم ماحصل کار، چه از لحاظ مذهبی و چه از نظرجنبه های اجتماعی، یک اثرقابل اعتنا باشد و بتواند نشان دهنده‌ عمق فطری ارادت همه ادیان و مذاهب به راه اباعبدالله علیه‌السلام در بستر دیدگاه ها و رنج های عمومی اجتماع از جمله فقر و بیکاری و تهاجم فرهنگی و اقتصادی دشمنان باشد.

به گفته رسولی رمان شهداد به اهتمام ستاد بازسازی عتبات عالیات به زیور چاپ آراسته خواهد شد.