رویداد روز جهانی «بازی های رومیزی» در خانه بازی رشت برگزار می شود

دانیال سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری رویداد روز جهانی بازی های رومیزی به طور همزمان و برای اولین بار در خانه بازی رشت خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر افزود: این رویداد از سال ۲۰۱۳ و تنها در ۶۶ کشور دنیا برگزار شد اما با استقبالی که از آن به عمل آمده هم اکنون در بیش از ۱۰۰ کشور و در هفت قاره برگزار می شود.

این استاد دانشگاه هدف از برگزاری این رویداد را آشنایی مردم با شیوه بازی و لذت بردن از بازی های رومیزی دانست و گفت: با گسترش بی رویه بازی های رایانه ای، بازی های رو میزی می توانند تفریح مکمل و مناسبی باشند که هم تا حد زیادی ویژگی های تعاملی و پیچیدگی های مهارتی بازی های رایانه ای را در خود دارند و هم می توانند با ایجاد ارتباط چهره به چهره مهارت های اجتماعی و روابط خانوادگی را بهبود بخشند.

سمیعی فعالیت های این روز را آموزش و معرفی بازی های رومیزی خواند و از همه افراد دعوت کرد تا با برگزاری و شرکت در این رویداد با این فرصت بیشتر آشنا شده و از آن بهره مند شوند.

رویداد جهانی روز بازی های رو میزی در ایران همزمان با جهان در روز جمعه مورخ هشتم اردیبهشت ماه در خانه بازی رشت برگزار می شود.

علاقه مندان برای ثبت نام می توانند به سایت www.rashtescaperoom.ir مراجعه کنند.