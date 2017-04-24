نامزدهای ریاست جمهوری برنامه های دست یافتنی به مردم ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس در جلسه علنی امروز با بیان اینکه امروز کشور ما بیش از هر زمان دیگری به وحدت و آرامش نیاز دارد، اظهار داشت: در انتخابات پیش رو با برگزاری یک انتخابات باشکوه و حماسی، علاوه بر انتخاب فرد اصلح، باید پاسخی دندان شکن به استکبار جهانی بدهیم.

وی در ادامه ضمن تشکر از کمیسیون تبلیغات انتخابات به دلیل تصمیم گیری برای پخش زنده مناظرات، ادامه داد: یک توصیه برادرانه به نامزدها دارم که متناسب با واقعیت های شرایط اقتصادی کشور برنامه های خود را بیان کنند که دست یافتنی باشد و موجب امید شود.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: از ملت عزیز ایران هم تقاضامندم حالا که در یک آزمون دیگر قرار گرفته ایم برای تعیین سرنوشت خود یک بار دیگر نمایشی از یک حرکت مسئولانه نشان دهیم.

کاتب در ادامه با اشاره به موضوع بیکاری در کشور گفت: یکی از ریشه های معضل بیکاری در کشور، کاهش نرخ جمعیت روستایی است.

وی در توضیح این نکته افزود: در آمار سال ۹۵، نرخ جمعیت روستایی کشور ۲۵ درصد است در حالی استاندارد جهانی ۴۶ درصد است.

نماینده مردم گرمسار ادامه داد: این مساله منجر به افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی و مشکلات بعدی می شود؛ ریشه تخلیه روستاها نیز نداشتن متولی واحد برای توسعه روستایی و آمایش سرزمین است.