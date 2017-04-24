شکست سنگین ذوب آهن برابر العین امارات/ یک «چیپ» دیگر دردسرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز دوشنبه تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان العین امارات بود که در پایان این بازی را ۳ بر صفر به تیم اماراتی واگذار کرد.

مورنو دقیقه ۲۵، عمر عبدالرحمن دقیقه ۶۰ و محمد عبدالرحمان دقیقه ۸۲ برای العین گلزنی کردند تا این تیم به یک برد شیرین خارج از خانه دست پیدا کند.

درحالی که ذوب آهن با یک گل از حریف خود عقب بود این تیم صاحب یک ضربه پنالتی شد که گل شدن آن می توانست به شاگردان مجتبی حسینی کمک کند تا به بازی برگردند اما جری بنگستون با یک ضربه چیپ آرام توپ را در اختیار دروازه بان حریف قرار داد تا جریان بازی تغییر نکند.

قبل از او مهدی طارمی هم در دیدار پرسپولیس و الریان که در ورزشگاه آزادی برگزار شد با یک ضربه پنالتی چیپ فرصت پیروزی را از تیمش گرفت تا سرخپوشان حالا در آستانه حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار بگیرند.

ذوب آهن که ۷ امتیازی بود و می توانست با این پیروزی صعودش را قطعی کند حالا به رده سوم جدول سقوط کرد و صعودش هم با اما و اگر همراه شد. العین با این پیروزی خارج از خانه ۹ امتیازی شد و به رده دوم صعود کرد.