آمریکا با افزایش فشار بر ایران، برجام را به خطر می‌ اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری تاس به نقل از روزنامه روسی کامرسانت (Kommersant) اعلام کرد منابع دیپلماتیک که نخواستند نامشان فاش شود به این روزنامه اعلام کردند که واشنگتن احتمالاً از توافق هسته‌ ای خارج نخواهد شد؛ اما با افزایش فشار بر ایران، این توافق را به خطر می اندازد.

یک دیپلمات روس در این باره اعلام کرد: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نمونه‌ نادری از دیپماسی موفق به جای زور است و اگر آمریکایی‌ ها این توافق را از بین ببرند، جنگ‌ طلبی غالب شده که به نوبه خود یک مخاطره به شمار می آید و لذا این امر می‌ تواند حقوق بین‌ الملل و ثبات جهانی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

لازم به ذکر است، امروز و با آغاز به کار اولین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اتریش در زمان ریاست جمهوری ترامپ، ساعاتی پیش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود با اشاره به روند ۹۰ روزه بررسی توافق هسته ای اعلام کرد که دولت این کشور تا پایان این فرایند به تعهدات خود پایبند می ماند.