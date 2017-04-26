میزان پایین هورمون ضد اضطراب عامل بروز افسردگی بعد از زایمان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا عنوان می کنند زنان باردار دارای میزان پایین هورمون ضداسترس موسوم به الوپرگنانولون در سه ماهه دوم بارداری در معرض ریسک بالای ابتلا به افسردگی بعد از زایمان قرار دارند. افسردگی بعد از زایمان بر پیوند اولیه بین مادر و کودک تاثیر می گذارد.

طبق این مطالعه، زن دارای میزان هورمون الوپرگنانولون در حدود ۳.۷۵ نانوگرم در هر میلی لیتر ۳۳ درصد بیشتر در معرض ابتلا به این اختلال قرار دارند. درحالیکه زنی دارای ۷.۵ نانوگرم در هر میلی لیتر از این هورمون، ۱.۵ درصد در معرض ابتلا به افسردگی پس از زایمان قرار دارد.

به گفته محققان، به ازای افزایش هر نانوگرم در لیتر از هورمون الوپرگنانولون، ریسک ابتلا بهافسردگی پس از زایمان تا ۶۳ درصد کاهش می یابد.

همچنین این ریسکدر زنان مبتلا به اختلالات رفتاری نظیر افسردگی حاد یا اختلال دوقطبی به مراتب بیشتر است.

در این مطالعه، تیم تحقیق ۶۰ زن باردار بین ۱۸ تا ۴۵ سال را که همگی قبلا مبتلا به اختلال رفتاری تشخیص داده شده بودند را مورد بررسی قرار دادند. محققان با استفاده از نمونه های خون، میزان هورمون پروژسترون و الوپرگنانولون را که بواسطه تفکیک پروژسترون تولید می شود را اندازه گیری کردند. هورمون الوپرگنانولون به خاطر تاثیرات آرامش بخش و ضدنگرانی معروف است.

هیچ رابطه ای بین میزان پروژسترون در دومین یا سومین سه ماهه بارداری و احتمال ابتلا به افسردگی پس از زایمان مشاهده نشد. اما محققان دریافتند بین افسردگی پس از زایمان و میزان پایین هورمون الوپرگنانولون در دومین سه ماهه بارداری ارتباط وجود دارد.