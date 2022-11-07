درمان هورمونی در بارداری احتمال زایمان زودرس را کاهش نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، به گفته محققان، پزشکان برای کمک به زنان باردار در معرض خطر، درمان‌های پروژسترون واژینال را تجویز می‌کنند تا زایمان را تا زمانی که ممکن است به تأخیر بیندازند.

اما طبق نتایج منتشر شده، یک مطالعه جدید شامل بیش از ۱۶۰۰ زن باردار با سابقه زایمان زودرس نشان داد که پروژسترون واژینال هیچ تأثیری بر زایمان زودرس ندارد.

دکتر «دیوید نلسون»، محقق ارشد از دانشگاه تکزاس، گفت: «مسلماً در جمعیت‌های مختلف ممکن است پیامدهای متفاوتی وجود داشته باشد. اما در بین بیماران ما، هنگامی که پروژسترون واژینال برای نشانه‌ای از زایمان زودرس قبلی تجویز شد، فایده‌ای پیدا نکردیم.»

زایمان زودرس وضعیتی است که نوزاد بین هفته‌های ۲۰ تا ۳۷ بارداری به دنیا می‌آید و برای پیشگیری از آن، درمان با پروژسترون توصیه می‌شود.

پروژسترون واژینال به صورت ژل، شیاف یا کپسول در دسترس است.

مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۷ توسط نلسون و همکارانش به این نتیجه رسید که پروژسترون تزریقی در پیشگیری از زایمان زودرس مؤثر نیست، اما تا به حال هیچ‌کس اثربخشی پروژسترون واژینال را آزمایش نکرده بود.

بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ۴۱۷ زن در معرض خطر، پروژسترون واژینال را دریافت کردند.

محققان میزان زایمان زودرس این زنان را با ۱۲۵۱ بیمار گروه کنترل مقایسه کردند.

حدود ۲۴ درصد از زنانی که پروژسترون واژینال مصرف می‌کردند در هفته ۳۵ بارداری یا قبل از آن زایمان کردند، در حالیکه در گروه کنترل این رقم حدود ۱۷ درصد بود.

نلسون گفت: «علیرغم این یافته‌ها، احتمالاً قبل از حذف پروژسترون واژینال به عنوان یک گزینه درمانی، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.»