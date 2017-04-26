فصل دوم «مخاطب خاص» با جشن های شعبانیه می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل دوم برنامه تلویزیونی «مخاطب خاص» همزمان با میلاد انوار کربلا و آغاز جشنهای شعبانیه از شبکه سه سیما پخش خواهد شد. موضوع اصلی برنامه، خانواده منتظر خواهد بود و بازیگران، خوانندگان، شعرا، هنرمندان و مداحان اهلبیت(ع) در این برنامه، روبهروی دوربین خواهند نشست.
سید محمدرضا حسینیان و شاهین جمشیدی، مجریان دو ویژه برنامه افتتاحیه «مخاطب خاص» هستند که روزهای شنبه و یکشنبه نُهُم و دَهم اردیبهشت ماه، حوالی ساعت ۱۱ شب، به طور زنده و مستقیم روی آنتن خواهد رفت.
پس از این نیز در شبهای جمعه این برنامه با اجرای رسالت بوذری روی آنتن می رفت.
«مخاطب خاص» با همکاری گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه سه سیما و سازمان هنری رسانهای اوج قرار است از کربلای معلی روی آنتن رود.
فصل اول «مخاطب خاص» در اربعین سال گذشته، از شبکه سه سیما تولید و پخش شد.
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