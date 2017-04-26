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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

فصل دوم «مخاطب خاص» با جشن های شعبانیه می آید

فصل دوم «مخاطب خاص» با جشن های شعبانیه می آید

افتتاحیه فصل دوم برنامه «مخاطب خاص» در ایام جشن های شعبانیه از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل دوم برنامه‌ تلویزیونی «مخاطب خاص» همزمان با میلاد انوار کربلا و آغاز جشن‌های شعبانیه از شبکه سه‌ سیما پخش خواهد شد. موضوع اصلی برنامه، خانواده‌ منتظر خواهد بود و بازیگران، خوانندگان، شعرا، هنرمندان و مداحان اهل‌بیت(ع) در این برنامه‌، روبه‌روی دوربین خواهند نشست.

سید محمدرضا حسینیان و شاهین جمشیدی، مجریان دو ویژه‌ برنامه‌ افتتاحیه‌ «مخاطب خاص» هستند که روزهای شنبه و یکشنبه نُهُم و دَهم اردیبهشت ماه، حوالی ساعت ۱۱ شب، به‌ طور زنده و مستقیم روی آنتن خواهد رفت.

پس از این نیز در شب‌های جمعه این برنامه با اجرای رسالت بوذری روی آنتن می رفت.

«مخاطب خاص» با همکاری گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه سه سیما و سازمان هنری‌ رسانه‌ای اوج قرار است از کربلای معلی روی آنتن رود.

فصل اول «مخاطب خاص» در اربعین سال گذشته‌، از شبکه سه‌ سیما تولید و پخش شد.

کد مطلب 3963055

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