«وانگ ئی»: رزمایش کره جنوبی و آمریکا باید خاتمه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دیپلماسی اَند دیفِنس»، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین امروز خاتمه رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی و نیز پایان دادن به برنامه هسته ای کره شمالی با هدف بازگشت صلح و ثبات در شبه جزیره کره را خواستار شد.

وزیر خارجه چین در این باره گفت: امنیت و ثبات در حال حاضر به صورت بسیار شکننده ای درآمده است و ممکن است هر لحظه منازعه جدیدی به وجود بیاید.

«وانگ ئی»ادامه داد: لذا رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی و همچنین برنامه هسته ای کره شمالی باید پایان یابد.

لازم به ذکر است، متعاقب تشدید تنش ها در شبه جزیره کره، آمریکا و کره جنوبی امروز رزمایش مشترکی را با شلیک واحدهای توپخانه و حضور خودروهای زرهی شان دقیقاً یک روز بعد از رزمایش کره شمالی در مراسم ۸۵مین سالگرد تأسیس ارتش خود برگزار کردند.

بر اساس اعلام «یونهاپ» خبرگزاری رسمی کره جنوبی، بیش از ۲ هزار نظامی آمریکا و کره جنوبی در این رزمایش که در «پُچوان» (Pocheon) واقع در کره جنوبی برگزار شد، شرکت کردند.

شایان ذکر است، در هفته های گذشته و همزمان با اعلام خبر اعزام ناوگروه آمریکایی «کارل وینسون» به بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره، رسانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای دال بر تجاوز آمریکا، این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.