«دریاچه ارومیه» از احیای آب تا احیای گردشگری؛ زیرساخت ها فراهم می شود

خبرگزاری مهر،گروه استانها- سکینه اسمی:سال‌ هاست نام دریاچه ارومیه با واژه «احیا» گره خورده است؛ احیای آبی که رفتن آن تنها یک تغییر در سیمای جغرافیایی منطقه نبود، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر محیط‌زیست، اقتصاد، معیشت جوامع محلی و حتی ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان‌غربی بر جای گذاشت. اکنون بهبود نسبی شرایط آبی، بار دیگر امیدها را برای بازگشت این پهنه ارزشمند زنده کرده است.

دریاچه ارومیه از منظر طبیعی، زیست‌ محیطی و جغرافیایی ظرفیت آن را دارد که به یکی از کانون‌های مهم گردشگری منطقه تبدیل شود؛ ظرفیتی که تنها به چشم‌انداز دریاچه محدود نمی‌شود و می‌تواند مجموعه‌ای از گردشگری طبیعی، تفریحی، سلامت، روستایی و تجربه‌محور را در مناطق پیرامونی فعال کند. با این حال، بهره‌گیری از چنین ظرفیتی بدون زیرساخت‌های مناسب امکان‌پذیر نیست.

توسعه راه‌های دسترسی، ایجاد و تقویت مراکز اقامتی و رفاهی، ساماندهی سواحل، فراهم کردن امکانات تفریحی، ایجاد سرویس‌های بهداشتی و خدمات عمومی، تقویت تابلوهای راهنما و مراکز اطلاع‌رسانی و همچنین تعریف بسته‌های گردشگری متناسب با ظرفیت‌های منطقه، بخشی از نیازهایی است که می‌تواند فاصله میان «جاذبه طبیعی» و «مقصد گردشگری» را کاهش دهد.

از سوی دیگر، رونق گردشگری دریاچه ارومیه تنها یک موضوع تفریحی نیست؛ توسعه گردشگری می‌تواند به معنای ایجاد فرصت‌های تازه برای جوامع محلی، رونق کسب‌وکارهای خرد، افزایش اشتغال و درآمد و تقویت اقتصاد منطقه باشد. به همین دلیل، نگاه به دریاچه نباید صرفاً در سطح بازگشت آب متوقف بماند؛ احیای پایدار زمانی معنا پیدا می‌کند که آب، محیط‌زیست، اقتصاد محلی و گردشگری در یک مسیر مشترک حرکت کنند.

اکنون دریاچه ارومیه در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌توان از «احیای آب» به سمت «احیای ظرفیت‌ها» حرکت کرد؛ مسیری که در آن گردشگری می‌تواند یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال میان حفاظت از دریاچه و رونق اقتصادی منطقه باشد.

در این میان، توسعه زیرساخت‌های گردشگری نه یک اقدام جانبی، بلکه بخشی از برنامه آینده برای بازتعریف جایگاه دریاچه ارومیه در نقشه گردشگری ایران است.

زیرساخت های گردشگری و تفریحی دریاچه ارومیه توسعه می یابد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: با اجرای طرح‌های جدید عمرانی و رفاهی در حاشیه دریاچه ارومیه، زیرساخت‌ های گردشگری این منطقه در مسیر توسعه قرار گرفته و امکانات مناسبی برای رفاه حال گردشگران و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌ها فراهم شده است.

مرتضی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر از شتاب ‌گیری اجرای پروژه‌های زیرساختی و رفاهی در حاشیه دریاچه ارومیه خبر داد و اظهار کرد: پس از تأکید استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت اقدام فوری برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و تأمین اعتبار مورد نیاز، اقدامات مؤثری با تلاش مستمر نیروهای این اداره‌کل برای آماده‌سازی فضاهای گردشگری انجام شده است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و تلاش شبانه‌ روزی مجموعه دفتر فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، بخش قابل توجهی از نیازهای رفاهی منطقه گردشگری کاظم‌داشی ارومیه در مدت کوتاهی ساماندهی و آماده بهره‌برداری شده است این اقدامات با هدف ایجاد محیطی مناسب‌تر برای گردشگران، افزایش امکانات رفاهی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های طبیعی منطقه صورت گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ غربی با اشاره به جزئیات اقدامات انجام‌شده در منطقه کاظم‌ داشی اظهار کرد: در مدت یک هفته، عملیات آماده‌سازی یک باب نمازخانه، تسطیح و آماده‌سازی ۲ هزار مترمربع فضای کمپینگ، احداث و تجهیز ۱۳ آلاچیق، ایجاد ۴۰ سکوی نشیمن و آماده‌سازی ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی انجام شد تا بخشی از نیازهای گردشگران و مسافران این منطقه پاسخ داده شود.

وی بیان کرد: پس از تکمیل این زیرساخت‌ها، مدیریت این مجموعه از طریق ظرفیت‌های قانونی ماده ۲۷ به شهرداری قوشچی واگذار شد تا بهره‌برداری و نگهداری از این منطقه با برنامه‌ریزی منسجم و کیفیت مطلوب انجام شود انتظار می‌رود با مدیریت مناسب، خدمات ارائه‌شده به گردشگران ارتقا یافته و این منطقه به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان تبدیل شود.

صفری با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در اطراف دریاچه ارومیه گفت: برخورداری از امکانات رفاهی مناسب، نقش مهمی در جذب گردشگر و رونق اقتصادی مناطق پیرامونی دارد. حاشیه دریاچه ارومیه با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد و جاذبه‌های زیست‌ محیطی، می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری شمال‌غرب کشور تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ غربی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری در این مناطق علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع محلی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش توجه عمومی به اهمیت حفاظت از محیط زیست و معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان باشد. از این رو، تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد خدمات مناسب برای گردشگران، یکی از اولویت‌های مهم اداره‌کل میراث‌ فرهنگی آذربایجان غربی به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه سایر مناطق گردشگری حاشیه دریاچه ارومیه نیز ادامه دارد و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های محلی، شرایط حضور گردشگران با امکانات مطلوب‌تر فراهم شود تا ظرفیت‌های گردشگری این منطقه بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

ایجاد زیرساخت های رفاهی در دریاچه ارومیه تسریع یابد

رئیس کمیسیون امنیت گردشگری آذربایجان‌ غربی عصر یکشنبه با اشاره به نقش امنیت مقاصد گردشگری در رونق صنعت گردشگری در استان، گفت: آنچه رونق صنعت گردشگری در آذربایجان ‌غربی را دوچندان می‌کند، امنیت مقاصد گردشگری است.

مهدی حداد با بیان اینکه آذربایجان‌غربی با توجه به موقعیت جغرافیائی و اقلیمی و به‌عنوان یکی از استان‌ های زیبا و چهارفصل کشور، هرساله میزبان شمار زیادی از گردشگران است، افزود: بارش نزولات آسمانی، امسال دریاچه کم‌رمق ارومیه را پرآب و شمار زیادی از گردشگران را به این پهنه آبی زیبا گسیل داشته است.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی محور شهید کلانتری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب به منظور حضور هرچه بیشتر گردشگران تاکید و خواستار تسریع در اقدامات اجرایی در این زمینه شد.

زیرساخت‌های گردشگری دریاچه باید ساماندهی شود

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به استقبال بی سابقه مردم از بهبود وضعیت دریاچه ارومیه گفت: زیرساخت‌های گردشگری دریاچه باید ساماندهی شود.

رضا رحمانی افزود: متأسفانه زیرساخت‌های موجود پاسخگوی این حجم از تردد نبوده و باید با همت جمعی، معضلات موجود در بخش‌های ایست بازرسی، مسیرهای دسترسی و پارکینگ‌ها را مرتفع سازیم تا رفاه مسافران تأمین شود.

وی با اشاره به اهمیت حفظ وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و بهبود آن ادامه داد: امسال می‌تواند سال آغازین احیای دریاچه ارومیه باشد و این امر نیازمند اقدامات ریشه‌ای و مستمر بوده و امیدوارم با تدابیر کارشناسی شده، این سطح آب تا سال آبی آینده حفظ و حتی افزایش یابد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت لایروبی مسیرهای ورود آب به دریاچه ارومیه اظهار کرد: از مدیران دستگاه‌های متولی استان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه انتظار داریم لایروبی رودخانه‌های ورودی را به صورت ضربتی و با سرعت انجام دهند.

روان سازی تردد از محور شهید کلانتری منتهی به دریاچه ارومیه

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از عملیات بهسازی و ساماندهی محدوده پل میان‌گذر دریاچه ارومیه به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین ورودی‌های آذربایجان غربی نام برد و گفت:با هدف روان‌سازی ترافیک، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت عبور و مرور در این کریدور راهبردی کلید خورده است.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای این پروژه با ایجاد و افزایش یک لاین رفت در مسیر ورودی و تقویت ظرفیت عبور و مرور در این محور پرتردد، موجب کاهش بخش قابل توجهی از گره‌های ترافیکی به‌ویژه در ایام سفرهای تابستانی خواهد شد.

وی اظهار کرد: اجرای امانی عملیات بهسازی و ساماندهی محدوده پل میان‌گذر دریاچه ارومیه با استفاده از توان اجرایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای استان، از رویکردهای مهمی است که موجب سرعت‌بخشی به اجرای پروژه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی افزود: این طرح علاوه بر تسهیل تردد کاربران جاده‌ای و کاهش ترافیک جاده‌ای، با رویکرد ارتقاء ورودی استان آذربایجان غربی و هم‌جواری مستقیم با دریاچه ارومیه اهمیت مضاعفی یافته و علاوه بر ایفای نقش حمل‌ونقلی این مسیر، در خدمات‌رسانی بهینه به مسافران اثرگذار است.

شکری تاکید کرد: اجرای پروژه ساماندهی محور شهید کلانتری ارومیه به‌منظور تحقق اهداف مهمی همچون روان‌سازی ترافیک ورودی ارومیه و افزایش ایمنی و تسهیل دسترسی به مسیر دریاچه ارومیه، جایگاه این مسیر را به‌عنوان یکی از محورهای مهم منتهی به دریاچه ارومیه ارتقا می‌دهد.

دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور دنیا با بهبود وضعیت نسبی یکی از ظرفیت های کم نظیر گردشگری شمال غرب کشور به شمار می رود، توجه به زیرساخت های گردشگری آن می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی منطقه باشد.