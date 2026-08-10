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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

توقیف یک فروند شناور غیرمجاز حامل کالای قاچاق در بندرعباس

توقیف یک فروند شناور غیرمجاز حامل کالای قاچاق در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس از کشف مقادیری کالای قاچاق توسط مرزبانان بندرعباسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس طی عملیاتی حین گشت زنی و کنترل سواحل سطح حوزه استحفاظی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: کالای قاچاق کشف شده شامل ۲ راکت آتش زا چاشنی دار و ۱۲۴۲ ثوب البسه قاچاق است.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس در خاتمه با اشاره به اینکه دستگیری متهمان متواری شده در دستور کار اطلاعاتی است، گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را با احتساب شناورتوقیفی ۸۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کد مطلب 6912823

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