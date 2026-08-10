توقیف یک فروند شناور غیرمجاز حامل کالای قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس طی عملیاتی حین گشت زنی و کنترل سواحل سطح حوزه استحفاظی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: کالای قاچاق کشف شده شامل ۲ راکت آتش زا چاشنی دار و ۱۲۴۲ ثوب البسه قاچاق است.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس در خاتمه با اشاره به اینکه دستگیری متهمان متواری شده در دستور کار اطلاعاتی است، گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را با احتساب شناورتوقیفی ۸۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.