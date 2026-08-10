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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

حملات متعدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 

حملات متعدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 

ارتش رژیم صهیونیستی دیشب و امروز حملات و انفجارهای متعددی را در مناطق جنوبی لبنان انجام داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش رژیم صهیونیستی دیشب و صبح امروز نیز با نقض گسترده آتش بس در لبنان انفجار مهیبی را در شهرک مجدل زون انجام داد.

ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته در شهرک کفرتبنیت در جنوب لبنان نیز انفجار مهیبی را انجام داد.

ارتش صهیونیستی همچنین با شلیک گلوله‌های سنگین به سمت منطقه المنصوری اقدام به پاکسازی این منطقه کرد.

خبرگزاری لبنان نیز از حملات توپخانه‌ای ارتش صهیونیستی به اطراف منطقه نبطیه خبر داد. شهرک المنصوری نیز هدف حملات و گلوله باران توپخانه‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

کد مطلب 6912822

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