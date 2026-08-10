به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی صبح امروز دوشنبه ۱۹ مرداد در سازمان سینمای برگزار شد.

رئیس سازمان سینمایی در ابتدای این نشست ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: ایام عزاداری ماه صفر را تسلیت می‌گویم و یاد و خاطر قائد شهید و شهدای ایران را گرامی می‌دارم. شما خبرنگاران در ایام سخت کنار مردم بودید و وظیفه سنگین خود را برای روایتگری به خوبی ایفا کردید.

وی تاکید کرد: سازمان سینمایی از ابتدای دولت جدید سعی کرد براساس کلان برنامه های وزیر ارشاد اقدامات و برنامه‌های خود را تنظیم کند؛ چهار کلان برنامه ما مردی‌سازی و عدالت فرهنگی، رونق اقتصادی و صادران فرهنگی، کاربست فناوری‌های نوین و پاسداشت هویت ایرانی و اسلامی بودند. در گام نخست مدیرانی را انتخاب کردیم که ترکیبی از جوانان و افراد باتجربه بودند. در کنار این چهار برنامه دکتر صالحی به نکاتی مانند افزایش فرصت برای استعدادهای جوان، توسعه زیرساخت، گسترش وفاق با سینماگران، به‌روزرسانی نظام تنظیم‌گری و … نیز اشاره کردند.

تلاش برای ایجاد تنوع در سبد اکران

فریدزاده درباره پیگیری بحث مخاطب گفت: در سال‌های قبل متاسفانه یک گونه خاص فیلم بر سینما غلبه داشت و ما تلاش کردیم که تنوعی در سبد اکران ایجاد کنیم. البته این نکته درست است که سینما یک سرگرمی است اما مخاطب باید حق انتخاب داشته باشد و تلاش کردیم خانواده‌های ایرانی بتوانند به کرات در سینماها حضور داشته باشند.

رئیس سازمان سینمایی درباره تقویت حوزه بین‌الملل ایران عنوان کرد: اینکه جشنواره جهانی فجر بتواند به صورت مستقل برگزار و به دوران اوج خودش برگردد جزو دغدغه‌های ما است. سال گذشته در یکی از بحرانی‌ترین شرایط، ۲۲۰ مهمان خارجی در ایران حضور پیدا کردند که اتفاق خوب و مبارکی بود. حضور ایران در بازارهای جهانی به خصوص در شرایط بحرانی فعلی یک دستاورد بزرگ است و جا دارد از دوستان سازمان سینمایی و فارابی تشکر کنم.

وی افزود: جشنواره فیلم کودک سال گذشته با فاصله‌ای اندک از جنگ ۱۲ روزه برگزار شد و جشنواره فیلم کوتاه و «سینماحقیقت» و به خصوص جشنواره فیلم فجر نیز در سخت‌ترین شرایط برگزار شدند. مسلما اگر همدلی و همراهی صنوف و فیلمسازان نبود این رویدادها برگزار نمی‌شدند.

فریدزاده درباره طرح «تسهیم از مبدا» عنوان کرد: این طرح از سال‌ها قبل پیگیری می‌شد اما چیزی که کمک کرد این طرح در این دوره به ثمر برسد همت و توافق خود صنوف بود. اگر پیگیری موسسه سینماشهر و معاونت ارزشیابی نبود شاید این مهم رقم نمی‌خورد اما اراده اصلی توسط خود صنوف شکل گرفت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تاسیس سازمان جشنواره‌ها توضیح داد: جشنواره‌های تخصصی در موسسات تخصصی خودشان برگزار می‌شد اما فقدان حافظه جمعی برای جشنواره هایی مثل فیلم فجر احساس می‌شد. همچنین بخشی از زیرساخت های برگزاری جشنواره ها یکی بودند. جلساتی برای برگزاری این نهاد برگزار شده و امیدوارم به زودی بتوانیم اعلام کنیم که این نهاد شکل گرفته است.

سازمان سینمایی معرفی کننده فیلم‌ها به جشنواره ها نیست

فریدزاده در پاسخ به خبرنگار مهر درباره برنامه سازمان برای مقابله با فیلم‌های زیرزمینی از طریق تعامل و بازنگری در پروسه صدور مجوزها گفت: سوال و شبهه‌ای پیش آمده بود که سازمان سینمایی معرفی کننده فیلم‌ها به جشنواره هاست ولی وقتی فیلم تولید می شود توسط پخش کننده یا فیلمساز ارسال می شود.

وی ادامه داد: قطعا فیلمی که به عنوان نماینده ایران حضور داشته باشد باید فرایند قانونی را طی کرده باشد. اینکه آیا آثاری خارج از این فرایند تولید می شوند؟ باید گفت که بله. چنین آثاری در جشنواره‌ها حضور دارند و تعداد دقیقش را نمی دانم. ولی قاطبه فیلمسازان ما فیلم می سازند تا در گام اول توسط مخاطبان هموطن خود دیده شود. انگیزه اولیه آنها این است که بی واسطه اثرشان توسط مخاطب درک شود. اگر فرایند صدور مجوز به صورت شفاف صورت بگیرد تا فیلمسازان مسیر راحت تری داشته باشند قطعا این فاصله کنار خواهد رفت.

وی درباره اینکه آیا برنامه‌ای دارند که از ظرفیت مساجد استفاده کنند، گفت: دوستان انجمن سینمای جوانان برای تقویت طرح «سینما مسجد» برنامه‌هایی داشتند. در این راستا طرح سینما سیار فعالیت جدی دارد و در نقاط محروم که سینما ندارند، اتفاقات خوبی رقم زد.

فریدزاده عنوان کرد: اینکه چگونه فرایند حمایت از فیلم‌ها شفاف و از سیطره سلایق خارج شود در بنیاد سینمایی فارابی با برگزاری جلسات پیچینگ دنبال می‌شود. در این فرایند آثار به صورت شفاف ثبت و ارزشیابی می‌شود. اگر موسسات دیگر نیز به این روند بپیوندد شاید بخشی از دغدغه دوستان برای حمایت از عده‌ای خاص برطرف شود.

وی درباره تعداد کم فیلم‌های اکران شده در ایران و احتمال تغییر دبیر جشنواره فیلم فجر عنوان کرد: وقتی درباره امکان اکران فیلم‌ها صحبت می‌کنیم باید زیرساخت و سالن سینمای مناسب نیز وجود داشته باشد. ما در این سال‌ها روی ساخت سالن سینما تاکید داشتیم و عده‌ای نیز انتقاد می‌کردند اما واقعیت این است که به خصوص در استان‌های دیگر باید زیرساخت و سالن‌های مناسب برای اکران فیلم‌ها وجود داشته باشد.

احتمال برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در سال آینده

فریدزاده درباره زمان برگزاری جشنواره جهانی گفت: امیدوارم هرچه زودتر تکلیف موسسه جشنواره مشخص شود تا از آن طریق ما دبیران جشنواره فجر را معرفی کنیم. مکاتباتی صورت گرفته که شاید تاریخ برگزاری جشنواره جهانی فجر را از آذر به سال آینده تغییر دهیم. در شرایط فعلی شاید برگزار این رویداد در تاریخ ۵ آذر به سختی میسر شود.

وی درباره اکران فیلم‌های خارجی در سینماها عنوان کرد: یکی از وظایف ذاتی هنرمند و سینما این است که حال مردم را خوب کند. یکی از طرح‌ها برای خوب بودن حال سینما اکران فیلم‌های خارجی است اما اکران غیرقانونی و بدون اخذ حقوق قانونی از پخش‌کننده‌ها کار درستی نیست. اگر زیرساخت‌های حقوقی و قانونی این اتفاق رفع شود باید به جد روی این طرح کار کنیم. شاید یکی از وظایف موسسه جشنواره‌ها اکران پایلوت و آزمایشی فیلم‌های خارجی باشد.

فریدزاده اظهار کرد: جشنواره خزر ایده ای بود که در اواخر دوره قبل مطرح شد. این جشنواره مشارکت کشورهای دیگر را می‌طلبید اما فقط روسیه اعلام آمادگی کرد. چند جلسه هم برگزار شد اما کشورهای دیگر همراهی نکردند. ظرفیت‌های زیادی در منطقه وجود دارد و در جشنواره جهانی مدیران فرهنگی از ۲۰ کشور مختلف حضور پیدا کردند. پیش‌زمینه اکران فیلم‌های ایرانی در خارج از کشور تولید مشترک است و اگر بتوانیم سازوکارهای این اتفاق را از قراردادهای مکتوب فراتر ببریم می‌توانیم‌ فیلم‌هایمان را در کشورهای دیگر اکران کنیم. همکار ما با سفارتخانه‌ها برای برگزاری هفته‌های فیلم به تفاهم‌هایی رسیدند و قرار است این هفته‌های فیلم منجر به تعامل جدی با مدیران سینمایی کشورهای دیگر شود.

رئیس سازمان سینمایی عنوان کرد: برای اینکه تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی به خروجی و تولید برسد باید نهادها و بخش خصوصی پای کار بیایند. سال قبل با صنوف و نماینده‌های کشورهای مختلف جلسات زیادی برگزار شد تا تهیه‌کنندگان در زمینه تولید مشترک ترغیب شوند.

وی ادامه داد: معرفی نماینده ایران به اسکار چارچوب و قوانینی دارد و با تعامل خانه سینما و بنیاد فارابی هرسال پیگیری می‌شود.

وی درباره دبیر جشنواره فیلم فجر و شکل گیری دبیرخانه دائمی گفت: امیدوارم دبیرخانه دائمی با تاسیس موسسه به صورت مداوم در طول سال فعالیت کند. من از تمام دبیران جشنواره‌های سال گذشته که با سختی فراوان پای کار بودند تشکر می‌کنم. سال گذشته سخت ترین جشنواره فیلم فجر پس از انقلاب را برگزار کردیم و بخشی از جشنواره به دلیل آبرو و ریش سفیدی و تعامل با آقای شاهسواری برگزار شد. امیدوارم با همدلی و تعامل دبیر جشنواره امسال نیز به زودی معرفی کند.

فریدزاده عنوان کرد: آقای طباطبایی نژاد یک دوره سخت را طی کردند و این یک ایثار می‌طلبد که پس از سال‌ها دوباره به معاونت ارزشیابی برگشتند. لغو پروانه ساخت فقط در اختیار سازمان سینمایی نیست و باید در تعامل با صنوف مختلف انجام شود. همچنین باید به یک طرح جامع برسیم که منافع همه افراد را دربر بگیرد. جلسات همفکری و مشارکت جمعی را گذاشته‌ایم تا به یک مشارکت جمعی برسیم.

وی درباره تغییر نوع حکمرانی در سینما گفت: اگر به سبد اکران در ادوار گذشته رجوع کنید با مشارکت شورای صنفی می‌بینیم که در ۱۰ فیلم نخست ما با تنوع ژانر و دیدگاه مواجه هستیم. یکسری قوانین بالادستی وجود دارد و دولت و سازمان سینمایی مکلف به اجرای این قوانین است. ما باید ببینیم که در این چارچوب چه کارهایی می‌توانیم بکنیم. به طور مثال ما چالش‌هایی برای قیمت‌گذاری بلیت سینما داشتیم و دولت باید با اجرای طرح‌هایی، کاری کند که چرخ سینماها بچرخد. تغییرات حاضر ما را ناگزیر کرده است که تغییراتی در حوزه حکمرانی داشته باشیم و بخشی از این تغییرات در اختیار سازمان سینمایی است و برخی باید در نهادهای بالادستی صورت بگیرد.

تجلیل از عکاس خبرگزاری مهر

در پایان نشست از علی حدادی اصل عکاس خبرگزاری مهر به دلیل سال‌ها فعالیت در حوزه عکاسی سینما تجلیل شد.