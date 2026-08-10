انتقاد نماینده تهران از فقر امکانات ورزشی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی یزدیخواه، صبح دوشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی ۳۰۰۰ پروژه ورزشی «میدان همدلی» که با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به کمبود امکانات ورزشی و رفاهی در مدارس گفت: وضعیت موجود به گونهای است که دانشآموزان برای شرکت در فعالیتهای ورزشی با محدودیتهای جدی روبهرو هستند.
او گفت: مدارس ما از نظر امکانات تجهیزاتی و رفاهی فقیر هستند.
اما در عین حال افزود: علاقه دانشآموزان به ورزش بسیار زیاد است.
به گفته یزدیخواه، برای نشان دادن میزان استقبال دانشآموزان از فعالیتهای ورزشی کافی است، اعلام شود مسابقهای در مدرسه برگزار خواهد شد؛ در چنین شرایطی شمار زیادی از دانشآموزان برای شرکت در آن حضور پیدا میکنند، حتی اگر مسابقه در زمین آسفالت مدرسه برگزار شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی همچنین از تلاشهای وزیر آموزشوپرورش و مجموعه مدیران و کارکنانی که در توسعه یک مجموعه اردوگاهی در منطقه نقش داشتهاند، قدردانی کرد.
او با اشاره به پیشینه این مجموعه گفت: این اردوگاه در گذشته حدود ۱۰۰ هکتار وسعت داشته که بخش عمده آن از مجموعه جدا شده و حدود یک هکتار از آن در محدوده فعلی باقی مانده است.
یزدیخواه همچنین از افرادی که در دهه ۶۰ برای تثبیت وضعیت حقوقی و دریافت سند این مجموعه تلاش کرده بودند، یاد کرد و از مدیران مناطق آموزشوپرورش، معاونان و دیگر مسئولان همراه در این طرح تشکر کرد.
او همچنین از حمایت شهردار منطقه و سایر مسئولانی که برای تغییر کاربری این مجموعه و تبدیل آن از «کانون» به «اردوگاه» همکاری کردهاند، قدردانی کرد.
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