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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

برخورد دو خودرو در رودان ۵ مصدوم برجای گذاشت

برخورد دو خودرو در رودان ۵ مصدوم برجای گذاشت

رودان -رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی رودان گفت: بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری سمند و کوییک در محور دهبارز به سمت بیکاه پنج نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صالحی، اظهار کرد: حادثه برخورد دو دستگاه خودروی سواری سمند و کوییک در محور دهبارز به سمت بیکاه به واحد ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه یک شهری رودان و پایگاه جاده‌ای آبنما به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی رودان، ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس در صحنه مشخص شد، این حادثه پنج مصدوم داشته است که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی برای ادامه روند درمان به بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) رودان منتقل شدند.

صالحی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: کاهش حوادث ترافیکی نیازمند توجه جدی همه رانندگان به اصول رانندگی ایمن است.

وی گفت: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های خطرناک، توجه کامل به مسیر و خودداری از هرگونه رفتار پرخطر هنگام رانندگی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تصادفات و حفظ جان سرنشینان داشته باشد.

کد مطلب 6912629

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