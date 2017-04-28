امیرزاده: ۵۰ ناشر از حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همایون امیرزاده سخنگوی شورای سیاستگذاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شامگاه پنجشنبه ۷ اردیبشهت در برنامه زنده تلویزیونی «شهر فرنگ» از شبکه خبر، درباره اقدامات صورت گرفته برای برگزاری مطلوب این دوره از نمایشگاه، با بیان اینکه «سال گذشته دومین سالی بود که مسیر واسپری فعالیت‌های نمایشگاه را به صنف آغاز کرده بودیم»، گفت: برای نمایشگاه سی‌ام تلاش شده است که بخشی از نقاط ضعف را به حداقل برسانیم و در همین راستا، در حوزه قوانین و مقررات و اصلاح شیوه‌نامه‌ها اصلاحات جدی صورت گرفته است.

فاصله توقف قطارهای مترو در ایام نمایشگاه کتاب از ۵ دقیقه به ۲.۵ دقیقه می‌رسد

وی افزود: در حوزه بین الملل هم شاهد اصلاحاتی بوده‌ایم که ان‌شاء الله در نمایشگاه آنها را خواهید دید. توجه به خرده فرهنگ‌ها و اقوام از دیگر برنامه‌های ما در این دوره است و یکی از کارویژه های امسال ما خواهد بود. ما ایرادات محتوایی و اجرایی هم داشته‌ایم که تلاش شده کاهش یابد. در حوزه اجرا، دو اتفاق خوبی که شکل گرفته است؛ یکی از آها تقویت ناوگان مترو است که امسال هم تعداد واگن‌ها افزایش پیدا کرده و هم زمان توقف قطارها از ۵ دقیقه به ۲.۵ دقیقه رسیده و به این ترتیب ظرفیت مترو دوبرابر شده است.

پارکینگ‌های شهر آفتاب برای ۲۲ هزار خودرو ظرفیت دارند

سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: تعداد پارکینگ‌ها هم ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ ۱۱ هزار پارکینگ حرمِ مطهر امام (ره) هم زیر بار نمایشگاه رفته است. از آن طرف شهر آفتاب که قبلاً ۸۰۰۰ پارکینگ داشت، شاهد افزایش ۴۰۰۰ پارکینگ دیگر هم بوده است و به این ترتیب در مجموع پارک ۲۲ هزار خودرو امسال در شهر آفتاب امکانپذیر است. ضمن اینکه تعداد قابل توجهی شاتل‌های برقی تعبیه شده که مردم را از مترو تا ورودی نمایشگاه جابه جا می‌کنند.

امیرزاده گفت: امسال فاصله ایستگاه مترو شهر آفتاب تا میدان فرهنگ، سایه بان شده که از این جهت امکان رفاهی خوبی برای مردم خواهد بود. همچنین تعداد توقفگاه‌های عمومی و نمازخانه‌های شهر آفتاب دوبرابر شده است. در بخش اغذیه فروشان هم، ما صحبت‌های محکم و جدی در رابطه با بحث قیمت و کیفیت غذا، با پیمانکاران انجام داده‌ایم و به آنها گفته‌ایم که در صورت تخلف از این موارد، با آنها برخورد خواهد شد.

اصراری به ارائه آمار جمعیت بازدیدکننده از نمایشگاه کتاب نداریم

وی با بیان اینکه سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب، آماده بازدید مردم است، در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از میزان بازدید مردم از نمایشگاه امسال چیست؟، گفت: ما اصراری به بیان تعداد جمعیت نداریم ضمن اینکه سیستم‌های دقیق برای محاسبه این جمعیت هم نداریم. ولی در مجموع می‌توانیم بگوئیم که بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر جمعیت شناور طی روزهای اوج فعالیت نمایشگاه به شهر آفتاب می‌آیند.

سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: احتمال اینکه فروش کتاب در نمایشگاه امسال، رکورد بزند، زیاد است. سال گذشته ما رضایت نسبی از فروش داشتیم. امسال به صورت مستقیم از محل گردش و جلب مشارکت سازمان‌های مختلف چیزی نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان بن برای نمایشگاه کتاب در نظر گرفته‌ایم. در بن مشارکتی سازمان‌ها، ما کمترین تخفیف را می‌دهیم و بیشترین آورده را خود سازمان‌ها می‌آورند. حدود ۲۸ میلیارد تومان از این محل، خود سازمان‌ها کمک می‌کنند. تقریباً به همان نسبت هم مردم از نمایشگاه خرید می‌کنند. دو برابر و نیم این میزان هم خرید نقدی است. جمع اینها می‌ شود فروش کتاب در نمایشگاه.

هزینه برگزاری دوره بیست و نهم نمایشگاه کتاب ۱۱ میلیارد تومان بود

امیرزاده در ادامه با بیان اینکه محل برگزاری نمایشگاه کتاب بر اساس قراردادی که با مجموعه شهر آفتاب بسته ایم به مدت ۶ سال رایگان در اختیار ماست، درباره هزینه‌های نمایشگاه امسال هم ادامه داد: در راستای اتاق شیشه‌ای معاونت فرهنگی، ما سال گذشته ریز هزینه‌ها را منتشر کردیم. امسال هم مصوبات کمیسیون معاملات را به وقتش منتشر می‌کنیم. سل گذشته حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان هزینه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه بود که بخشی از آن از محل اجاره غرفه کسب شد و با کسر آن می‌شود گفت ۱۱ میلیارد تومان هزیه برگزاری نمایشگاه کتاب بیست و نهم بود.

وی سپس درباره بسته‌های حمایتی برای این دوره از نمایشگاه کتاب گفت: ما ۴ بسته حمایتی داریم؛ بسته اول برای دانشجویان و طلاب است که در آن سهم دانشجویان و طلاب ۶۰ درصد و سهم معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ۴۰ درصد است. در بخش بسته حمایتی اساتید دانشگاه ۳۰ درصد ما و ۷۰ درصد آنها (اساتید داننشگاه) که ۸ میلیارد تومان است. در بسته حمایتی دانش آموزان هم ۶۰ درصد اعتبار را دانش آموزان و ۴۰ درصد را معاونت فرهنگی تامین می‌کند.

تکذیب شایعات پیرامون برخی سوء استفاده‌ها از یارانه نمایشگاه امسال کتاب

این مقام مسئول در ادامه حرف و حدیث‌ها درباره استفاده برخی دانشگاه‌ها و همچنین نهادها از یارانه نمایشگاه امسال کتاب با رانت وزارت ارشاد را رد کرد و گفت: ما هیچ تفاهمنامه ای با هیچ دانشگاهی امضا نکرده ایم و این صحبت‌ها که شنیدم در میان صنف نشر هم جریان پیدا کرده، سراسر کذب است.

حدود ۱۵ ناشر دوره قبل فقط به خاطر نقد کردن بن‌ها از حضور در نمایشگاه امسال محروم شدند

امیرزاده همچنین با دفاع از سیاست وزارت ارشاد در حذف بن‌های کاغذی از چرخه بازار به دلیل آنچه او به وجود آمدن بازار سیاه برای خرید و فروش آنها نامید، گفت: امروز اگر شما یک برگ بن کارت کاغذی در راسته خیابان انقلاب پیدا کردید، من همه حرفهایم را پس می‌گیرم. البته ما مدعی این نیستیم که همه انحرافات را در این مسیر از بین برده‌ایم اما می‌توانم بگویم در مسیر مبارزه با این تخلفات، جدی هستیم؛ کما اینکه سال گذشته حدود ۱۵ ناشر را فقط به خاطر نقد کردن بن‌ها محکوم و از حضور در نمایشگاه امسال محروم کردیم چرا که معتقدیم این کار، دلالی است. صریح بگویم؛ آن دوره که بن‌های رایگانی که به گروه‌های غیرمررتبط با کتاب داده می‌شد، تمام شد.

وی ادامه داد: در بحث واسپاری فعالیت‌ها امروز مهمترین رکن اجرایی نمایشگاه کتاب یعنی معاونت اجرایی آن به صنف سپرده شده و فردی از میان خود صنف نشر برای این مسئولیت انتخاب شده است. همچنین کلیه امور مربوط به تخصیص غرفه و پرداخت هزینه‌های آن، به خود صنف نشر سپرده شده است. البته ما هم کمکشان می‌ کنیم و وظیفه نظارتی خود را انجام خواهیم داد و امیدواریم اعتراضات امسال کمتر باشد چرا که معتقدیم باید منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح داد.

به مدیران کمیته‌ها توصیه شد که «دوبر» ها را برای خودشان برندارند

سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران که رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران این دوره از نمایشگاه نیز هست، در ادامه در مورد نظارت محتوایی بر کتاب‌هایی که در نمایشگاه عرضه می‌شود، تاکید کرد: به هر حال وقتی بالغ بر ۴۰۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه عرضه می‌شود، این یعنی اینکه ما میلیون‌ها سطر محتوا را در نمایشگاه ارائه می‌کنیم که شامل میلیون‌ها جمله و میلیاردها کلمه است؛ حالا ممکن است در چند کتاب چند سطر هم ایرادهایی داشته باشد که با توجه به این نسبت، طبیعی است.

امیرزاده در مورد تمهیدات برای کاهش اعتراضات صنفی ناشران در خصوص جانمایی غرفه‌هایشان هم اعلام کرد: توصیه رئیس نمایشگاه به ما و مسئولان کمیته‌ها این بوده که مسئولان تشکل‌ها و کمیته‌ها که خودشان هم ناشر هستند، حداقل «دوبر» ها را نگیرند و آن جاها را بگذارند برای کسانی که سختشان است در نمایشگاه حضور داشته باشند. امسال غرفه‌ها از نظر متراژ از ۹ متر تا ۴۰۰ متر هستند. میزان تعرفه بر اساس متراژ است و از ۴۲ هزار تومان برای هر متر از غرفه‌های پائین هست تا ۱۰۰ هزار تومان برای غرفه‌های بزرگتر.

مجموعاً ۵۰ ناشر از حضور در نمایشگاه سی‌ام محروم هستند

رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران با بیان اینکه ما مبنایی در حوزه رویکردها داریم و آن تجمیع و نظام مند کردن فرایند نظارت بوده که با همکاری خود صنف انجام می‌شود، تاکید کرد: پربسامدترین تخلفات نمایشگاه معمولاً نقد کردن بن‌ها، واگذاری غرفه به غیر، فروش کتاب‌های ناشران دیگر و ارائه کتاب‌های فاقد مجوز است. کتابی که اعلام وصول نداشته باشد، حق عرضه ندارد بر اساس قانون با این تخلفات برخورد می‌ شود.

وی اعلام کرد: امسال ۵۰ ناشر از حضور در نمایشگاه کتاب محروم هستند که تخلفات آنها هم در دوره گذشته عمدتاً انظباطی بوده است. فروش کتابِ غیر، پرتکرارترین تخلف سال قبل بود.

ممنوعیت تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فضای نمایشگاه کتاب

امیرزاده در مورد برنامه‌ریزی‌ها پیرامون استفاده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از فضای نمایشگاه کتاب برای معرفی بهتر خود به مردم، گفت: در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب که با حضور وزیر ارشاد برگزار شد، بسته ای در مورد نمایشگاه و نسبت آن با انتخابات تدوین شد که بر اساس آن عرضه اقلام تبلیغاتی و نصب بنر و پوستر توسط نامزدها و حامیانشان در فضای نمایشگاه ممنوع اعلام شده است. در همین زمینه کارگروهی شکل گرفته که شنبه ساعت ۱۴ اولین جلسه اش را تشکیل می‌دهد.

سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران در پاسخ به این سوال که مشخصاً در رابطه با حضور نامزدهای ریاست جمهوری در شهر آفتاب، شما چه برنامه‌ای برایشان دارید؟، گفت: قدمشان بر چشم ولی باید بر اساس مبنایی که تدارک دیده شده، حرکت شود. ما هیچ مجلس سخنرانی برای حضرات نداریم ولی می‌توانند بازدید خودششان را از نمایشگاه انجام دهند. البته آنها می‌توانند با نمایندگان رسانه‌ها و در فضایی که مشخص خواهد شد، گفتگو کنند.

تاکنون ۱۰۵ ویزا برای مهمانان خارجی نمایشگاه صادر شده است

وی در مورد نظارت بر کتاب‌های خارجی نمایشگاه نیز گفت: ما امسال نظارت‌های قبل از ورود به نمایشگاه را جدی گرفته ایم و از دو ماه پیش همکاران بنده در حوزه نظارت بین الملل کارشان را شروع کرده اند. اگر تخلفی در این زمینه مشاهده شود، از طرف کارگروه ویژه ای که به همین منظور تعیین شده، با آن برخورد می‌ شود.

امیرزاده همچنین گفت: در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی تا به حال ۱۰۵ ویزا صادر شده که روند صدور ویزان کماکان هم ادامه دارد. ایتالیا هم که امسال کشور مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران است، هم با شخصیت‌های ادبی و هم فرهنگی حضور پیدا می‌ کند. استانبول به عنوان شهر مهمان با ۴ نویسنده مطرحش حضور پیدا می‌ کند. کشورهای متعددی الان علاقه دارند که مهمان ویژه نمایشگاه شوند.