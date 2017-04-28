تل آویو عواقب بازی با آتش در سوریه را درک نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین حمله نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد و افزود: تل اویو عواقب بازی با اتش در سوریه را درک نمی کند.

وی ادامه دادک ادعای نادرست رژیم صهیونیستی مبنی بر مقابله با حزب الله در سوریه نمی تواند توجیهی برای نقض حقوق بین الملل باشد. حزب الله با قدرت از امنیت لبنان در مقابله با تروریسم تکفیری و صهیونیستی حمایت می کند.

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با بیان اینکه ما به نقش سازنده حزب الله در منطقه افتخار می کنیم گفت: رییس جمهور بشار اسد، ارتش و مردم سوریه رژیم صهیونیستی را مایوس کرده اند، این تحرکات در حمایت از تروریست ها و با هدف تجزیه کشورهای اسلامی صورت می گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: دشمنان منطقه در نهایت تسلیم راه حل سیاسی در سوریه خواهند شد، به یقین رژیم نامشروع و تروریستی اسراییل جایی در اینده منطقه نخواهد داشت.