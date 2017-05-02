چاپ چهار رمان و چهار مجموعه داستان جدید ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، نشر داستان به تازگی ۴ رمان و ۴ مجموعه داستان از نویسندگان و داستان نویسان ایرانی را منتشر و راهی بازار نشر کرده است.

«رویایی که من داشتم» نام یکی از رمان‌هایی است که این ناشر به قلم ناهید گلکار چاپ کرده است. این کتاب دومین اثری است که نشر داستان پس از کتاب «عزیز جان» از گلکار چاپ می‌کند.

این رمان هم مانند کتاب پیشین او به روایت دردهای زنان اختصاص دارد.

این کتاب با ۵۱۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۰۰ هزار ریال منتشر شده است.

دومین رمان تازه چاپ، «افسانه شهریار/ سپر زرین» نوشته یاسر شیروانی است که در گروه رمان نوجوان جا می‌گیرد. مولف این کتاب، نویسنده جوان شیرازی است که نوجوانان و جوانان مخاطبان اصلی کتابش هستند و برای نوشتن آن، از افسانه‌ها و داستان‌های شاهنامه بهره برده است.

به این ترتیب، این رمان، فضایی فانتزی و جادویی دارد و اولین عنوان از سه گانه «افسانه شهریار» است که با نام «سپر زرین» چاپ شده است.

این کتاب با ۴۵۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۵۰ هزار ریال منتشر شده است.

رمان دیگری که به تازگی چاپ شده، «با او نشستم روبرو» نوشته امیرحسین بهاج است. امیر حسین بهاج پیش از این چند کتاب شعر و داستان کوتاه منتشر کرده و در این کتاب که فضایی عرفانی دارد به روایتی عاشقانه از یک مرید برای مرادش پرداخته است.

بهاج در این رمان، سعی کرده با توجه به مضمون کتاب، از زبانی آرکائیک استفاده کند که برگرفته از متون عرفانی ادبیات کلاسیک ایران است.

این رمان هم با ۱۹۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۸۰ هزار ریال منتشر شده است.

اثر بعدی، یک رمان چاپ دومی است. این کتاب با عنوان «مانند کسی که آوازش را فراموش کرده است» از نوشته‌های آنیما احتیاط است که به تازگی به چاپ دوم رسیده است.

همانطور که احتیاط در متن کتاب اشاره کرده و علامت یا نشانه ای خاص در ابتدای برخی واژه‌ها و لایه‌های رمان به کار گرفته که به معنای بی آغاز و انجام بودن لایه است و نیز دلالت بر باردار شدن قصه از لایه متنی دیگر است. بنابراین برای مخاطب این اثر ضروری است که پیش از مطالعه آن، کتاب‌های دیگر و آثار دیگر احتیاط را مطالعه کرده باشد.

شعر، نمایشنامه، فیلمسازی و هنرهای تجسمی از جمله حوزه‌هایی هستند که احتیاط در آن‌ها فعالیت دارد. آثارش در این زمینه‌ها نیز با هم مرتبط اند. به این ترتیب خواننده این کتاب، برای برقراری ارتباط با آن، باید آثار دیگر احتیاط به ویژه اشعارش را مطالعه کرده باشد.

چاپ دوم این رمان با ۱۷۸ صفحه، شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۱۷۰ هزار ریال چاپ شده است.

اولین مجموعه داستان جدید نشر داستان، «زن ناتمام» نوشته نادره نصرین است. این کتاب ۱۵ داستان کوتاه به هم پیوسته را در بر می گیرد که در همه آن‌ها یک شخصیت زن مشخص وجود دارد.

اولین مجموعه داستان این داستان نویس با ۸۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر شده است.

«هنوز دارم می دوم» نام مجموعه داستانی از رعنا جوادی است که ۲۵ داستان کوتاه و مینی مال را در بر می گیرد.

این کتاب اولین اثر چاپ شده از جوادی است و در داستان‌هایش، در کنار توجه به مفاهیمی چون روزمرگی انسان، به فرم و ساختار نیز توجه شده است.

این کتاب هم با ۶۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال چاپ شده است.

«گل گاوزبان به توان دو» نوشته پریسا لاجوردی هم از دیگر کتاب‌های جدید این ناشر و اولین مجموعه داستان لاجوردی است که ۱۵ داستان کوتاه را با مضامین اجتماعی و شخصیت‌های محوری زن شامل می شود.

این کتاب با ۶۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال منتشر شده است.

«گورگ و ته م/ گرگ و مه» آخرین مجموعه داستان تازه چاپ نشر داستان هم یک اثر کردی است که کیومرث بلده آن را نوشته است.

بلده نویسنده و شاعر جوان کرد که پیش از این آثاری را برای کودکان کرد منتشر کرده، در این کتاب ۸ داستان کوتاه کردی را از آثارش، با گویش کردی جنوبی کلهری گردآوری کرده است.

این کتاب هم با ۶۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال به چاپ رسیده است.