۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۴۲

در آستانه انتشار شماره دوم؛

آئین رونمایی فصلنامه «مردم‌نامه» برگزار می‌شود

فصلنامه مردم نامه که نشریه‌ای علمی- تخصصی درخصوص تاریخ مردم است، در شهر کتاب مرکزی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه مردم‌نامه که از پاییز سال گذشته با سردبیری داریوش رحمانیان، استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران روی دکه‌ها رفته است، نگاهی تاریخی دارد به زندگی اجتماعی مردم در دوره معاصر و قصد دارد این موضوع را از دیدگاه مردم ببیند.

جلسه رونمایی رسمی از این نشریه نیز با حضور محمدعلی موحد، منصوره اتحادیه، محمد دهقانی و داریوش رحمانیان برگزار میشود و سخنرانان در این نشست، درخصوص این نشریه، ابعاد تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی و مورخان و مردم‌نامه نویسی صحبت میکنند.

 این نشست روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۸ در کافه کتاب شهرکتاب مرکزی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این مراسم به فروشگاه مرکزی شهر کتاب به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته مراجعه کنند.

حمید نورشمسی

